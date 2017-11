Preisverleihung mit Werkstatt-Charakter: Capital und Süddeutsche Zeitung erhalten dpa-infografik award (FOTO)

Berlin (ots) -Bei der gestrigen Verleihung des dpa-infografik awards wurden dasMagazin Capital und die Süddeutsche Zeitung als Hauptgewinnerausgezeichnet. Die Veranstaltung fand im Berliner Newsroom derDeutschen Presse-Agentur im Beisein von Infografikern, Designern undRedakteuren statt. In der Kategorie "Nachrichtliche Infografik"erreichte eine Arbeit von Capital über die weltweitenRüstungsausgaben den ersten Platz. Eine Beilage der SüddeutschenZeitung über die Zusammensetzung des neuen Bundestages siegte in derSonderkategorie "Wahlen". Die Award-Jury hat im zehnten Jubiläumsjahrüber 180 Infografiken gesichtet und beurteilt."Infografiken in allen ihren Spielformen sind in den vergangenenJahren wesentlich wichtiger, vielfältiger und journalistischergeworden", sagte Roland Freund, Stellvertreter des Chefredakteurs beidpa und Gastgeber des Abends. "Diese Entwicklung lässt sich aus derQualität der eingereichten Grafiken sehr gut ablesen. Wir bei dpaunterstützen den Trend und bieten den Kunden in Kürze unsereInfografiken in einem neuen Look: noch frischer, aufgeräumter undmoderner", so Roland Freund weiter."Zu den wichtigsten Trends, die wir beobachten, gehört derVerzicht auf unnötigen Schnick-Schnack und Effekte", erläuterteRaimar Heber, Art Director bei dpa-infografik und Initiator desAwards. "Die Siegergrafik von Capital ist dafür das beste Beispiel:Flache Bomben-Silhouetten und messbare Flächen machen die weltweitenRüstungsausgaben auf einen Blick erfassbar", ergänzte Raimar Heber.Die Bedeutung von Infografiken ist in den letzten Jahren spürbargestiegen. Ausschlaggebend dafür ist die wachsende Bedeutungdigitaler Medien, mobiler Angebote und Social Media. Im Mittelpunktder Preisverleihung standen Best-Practice-Beispiele, die es auf dieersten drei Plätze in den unterschiedlichen Kategorien geschaffthatten. Anhand ihrer Infografiken erklärten die Preisträger, wie siedie redaktionellen Herausforderungen grafisch gelöst haben, welcheQuellen genutzt wurden und welche Tools sie bei ihrer Arbeiteingesetzt haben.Ziel von dpa-infografik ist es, mit dem Award den Austausch unterGrafikern und Medienschaffenden zu fördern und die Bedeutung vonInfografiken im Storytelling und in der Vermittlung von Nachrichtenzu unterstreichen.Virtuelle Ausstellung "dpa-infografik award 2017"Teil eins:http://dpaq.de/XjogjTeil zwei:http://dpaq.de/oLCtvAlle Ausgezeichneten:NACHRICHTLICHE INFOGRAFIKEN (120 Einsendungen)Platz 1:Capital"Wirtschaftskarte: Militärausgaben" (Print)Ole HäntzschelPlatz 2:BZ Berner Zeitung"Bern in Zahlen" (Online)Daniel BarbenPlatz 3:Berliner Morgenpost"Berlin-Marathon 2016 - So schnell läuft Ihre Stadt" (Online)Julius Tröger, Moritz Klack, David Wendler, André Pätzold,Christopher Möller, Marie-Louise TimckeSONDERKATEGORIE WAHLEN (36 Einsendungen)Platz 1:Süddeutsche Zeitung"Die Wahl in Zahlen" (Print)Sarah Unterhitzenberger, Michael Mainka, Christian Endt, JulianHosse, Julia Kraus, Hanna Eiden, Sead Mujic, Katharina Brunner,Martina Schories, Daria Widmann, Benedikt Witzenberger, Moritz ZajonzPlatz 2:Berliner Morgenpost"Es war nicht immer der Osten - Wo Deutschland rechts wählt" (Online)Julius Tröger, André Pätzold, Christopher Möller, David Wendler,Moritz Klack, Marie-Louise Timcke, Hans HackPlatz 3:Bayerischer Rundfunk"Draw it! Merkel nach Zahlen" (Online)Steffen Kühne und Maximilian ZiererINFOGRAFIKEN DER UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION UNDÖFFENTLICHKEITSARBEIT (33 Einsendungen)Platz 1: (nicht vergeben)Platz 2:Institut der deutschen Wirtschaft Köln"Die Zukunft der Rente" (Online)Johannes Christ und Susanna Kochskämper, Umsetzung: Agentur webkidPlatz 3:Forschungsfelder"Reichlich wenig" (Print)Ole HäntzschelLobende Erwähnung:3D Labor TU Berlin"Neumond" (Online)Johannes DittmannJURY 2017- Jakub Chrobok (Infographics Group)- Thomas Heumann (Frankfurter Allgemeine Zeitung)- Volker Pook (University of Applied Sciences Europe)- Frank Rumpf (Deutsche Presse-Agentur)- Andrea Wolf (Forschungsgruppe Wahlen)Die dpa-infografik GmbH mit ihrer Redaktion im dpa-Newsroom inBerlin ist eine 100-prozentige Tochter der dpa DeutschePresse-Agentur GmbH und die größte Infografik-Agentur imdeutschsprachigen Raum. Sie bestimmt seit mehr als 70 Jahren denMarkt für grafisch aufbereitete Informationen: Karten, Schaubilder,Infografiken und Charts.Mehr unter www.dpa-infografik.com.Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängigeDienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagenturversorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus demIn- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren undReportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach imdpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig vonWeltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oderRegierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um dieUhr. 