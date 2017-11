München (ots) - Auto1, Siemens und Adidas sind die Preisträger desdiesjährigen "Game Changer Award"- Mit dem Preis werden digitale Leuchtturmbeispiele ausDeutschland gewürdigt- Wandlungsfähigkeit von Unternehmen entscheidet schon heute überihren Erfolg von morgenZum dritten Mal haben die internationale Managementberatung Bain &Company und das manager magazin gestern Abend in Berlin denWirtschaftspreis "Game Changer Award" verliehen. Mit Auto1, Siemensund Adidas wurden auch dieses Jahr Unternehmen gewürdigt, die ihreGeschäftsmodelle konsequent auf den disruptiven digitalen Wandelausgerichtet und damit die Spielregeln in ihrer Branche veränderthaben. Grundlage des Wettbewerbs war eine umfangreiche Analyse von300 Unternehmen. Aus den 15 Finalisten ermittelte eine hochkarätigbesetzte Jury aus Top-Managern und Wissenschaftlern schließlich diePreisträger in drei Kategorien.Auto1 erhielt den Preis in der Kategorie "Customer Experience" fürdie nutzerfreundliche Umsetzung einer internationalenHandelsplattform. Siemens wurde in der Kategorie "Product & ServiceInnovation" für die digitale Revolution der industriellen Fertigungausgezeichnet. Und Adidas überzeugte in der Kategorie "Operations ofthe Future" mit der zukunftsweisenden Innovationskraft seinerSpeedfactory."In den deutschen Führungsetagen werden die Diskussionen über diedigitale Disruption im eigenen Unternehmen inzwischen viel mutigerund dynamischer geführt als noch vor einigen Monaten", erklärtBain-Deutschlandchef Walter Sinn. "Althergebrachte Geschäftsmodellewerden immer häufiger infrage gestellt, denn die Wandlungsfähigkeitder Firmen entscheidet bereits heute maßgeblich über ihrenzukünftigen Erfolg."Disruptive Ansätze krempeln Branchen und Märkte umAngefangen als zweiköpfiges Start-up hat es Auto1 in nur fünfJahren geschafft, zu Europas führendem Onlinehändler fürGebrauchtwagen zu werden. Die Verkäufer bekommen einen garantiertenPreis und müssen sich um keinerlei Formalitäten kümmern. "DasGeschäftsmodell von Auto1 ist ein Musterbeispiel für Disruption",stellt Sinn fest. "Mit seiner für Käufer ebenso wie Verkäufereinfachen, zügigen und standardisierten Abwicklung hat dasUnternehmen einen ganzen Markt revolutioniert."Im Bereich der Industrieautomation hat Siemens nicht nur die Juryüberzeugt, sondern auch Kunden weltweit. Mit seiner Digital Factory,die aus mechanischen Produktionsstraßen denkende Fabriken formt,gewinnt das Unternehmen seit Jahren kontinuierlich Marktanteile. "DasKonzept der Digital Factory sucht weltweit seinesgleichen", soJurymitglied Sinn. "Es wird die industrielle Fertigung in allenBranchen von Grund auf verändern."Bei Adidas werden Kreativprozess, Herstellung und Vermarktungvöllig neu gedacht. In Zukunft können Sportschuhe von den Kunden mitdesignt werden - für bestimmte Zielgruppen oder sogar individuell aufeine Person angepasst. Die maßgeschneiderten Sohlen kommen dabei ausdem 3D-Drucker vor Ort hier in Deutschland. Zudem verwendet derSportartikelhersteller für seine Schuhe Ozeanplastik und beweistdamit, dass auch Fast-Fashion-Produkte nachhaltig produziert werdenkönnen. "Adidas zeigt mit seiner Speedfactory eindrucksvoll, wieoperative Exzellenz auf höchstem Niveau gepaart mit einem hohen Gradan Individualisierung gelingt", begründet Sinn die Entscheidung derJury.Wettbewerb findet auch 2018 stattDie Awards wurden gestern Abend im Gasometer in Berlin verliehen -im Rahmen einer festlichen Gala mit 200 geladenen Gästen aus derWirtschaft. Auch im kommenden Jahr werden Bain und manager magazindiesen Wettbewerb wieder ausrichten. Betont Bain-DeutschlandchefSinn: "Wir möchten mit diesem renommierten Preis die Auswirkungen derDigitalisierung auf die deutsche Wirtschaft deutlich machen undunternehmerische Leuchttürme prämieren, die diese Transformationbeispielhaft bewältigen."Preisträger im vergangenen Jahr waren SAP, Infineon Technologiesund FlixBus. 2015 wurden BMW, Axel Springer und Eos ausgezeichnet.Informationen zur Due Diligence und Details zu allen zuvor Prämiertensind nachzulesen unter: www.bain.de/game-changer-award.Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigenEntscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,Organisation, Private Equity, digitale Strategie und Transformationsowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mitseinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zuerzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. ImZentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft desKunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neueWachstumsfelder zu erschließen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen.Bain unterhält 55 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 7.000Mitarbeiter, 800 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bainunter: www.bain.de. Folgen Sie uns: Facebook, LinkedIn, Xing, BainInsights App.Pressekontakt:Leila Kunstmann-Seik,Bain & Company Germany, Inc.Karlsplatz 180335 MünchenE-Mail: leila.kunstmann-seik@bain.comTel.: +49 (0)89 5123 1246Mobil: +49 (0)151 5801 1246Original-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuell