München/Berlin (ots) - Der "Game Changer Award" geht in diesemJahr an Zalando, Motel One und BASF- Rund 200 hochkarätige Vertreter aus der Wirtschaft sind beiGalaveranstaltung im Berliner ewerk zugegen- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier spricht überDigitalisierung und künstliche Intelligenz als Wettbewerbsfaktorfür heimische UnternehmenZalando, Motel One und BASF sind die Preisträger des diesjährigen"Game Changer Award", den die internationale Managementberatung Bain& Company und das manager magazin gestern Abend in Berlin verliehenhaben. Mit dem Wirtschaftspreis wurden bereits zum vierten Maldeutsche Unternehmen ausgezeichnet, die ihre Geschäftsmodellekonsequent auf den disruptiven digitalen Wandel ausgerichtet unddamit die Spielregeln in ihrer Branche verändert haben. Grundlage desWettbewerbs ist eine umfangreiche Analyse von 300 Unternehmen. Ausden 15 Finalisten ermittelt eine hochkarätig besetzte Jury ausTop-Managern und Wissenschaftlern schließlich die Preisträger in dreiKategorien."Der digitale Wandel stellt für Unternehmen die bedeutendsteZukunftsinvestition unserer Zeit dar", erklärt Bain-DeutschlandchefWalter Sinn. "Deshalb ist der Game Changer Award inzwischen einefeste Institution, um Leuchtturmbeispiele aus der deutschenWirtschaft zu würdigen." Bei der Preisverleihung betonteBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im Gespräch mit dem managermagazin, dass Deutschlands Unternehmen im Bereich Digitalisierung undkünstliche Intelligenz zunächst gute Ausgangsvoraussetzungen hätten.Es gelte nun, diese auch zu nutzen. Dabei versicherte Altmaier denanwesenden Wirtschaftsvertretern, dass die Bundesregierung sie beiden hierzu erforderlichen Kraftanstrengungen entschlossen begleitenund die notwendigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche digitaleTransformation schaffen werde.Digitale Disruption macht vor keinem Unternehmen haltFür die kundenfreundliche Umsetzung eines individuellen undinspirierenden Einkaufserlebnisses erhielt Zalando den Award in derKategorie "Customer Experience". Europas führende Onlineplattform fürMode und Lifestyle hat insbesondere durch den Einsatz von künstlicherIntelligenz neue Maßstäbe im E-Commerce gesetzt. Neben demEinkaufserlebnis stehen dabei das personalisierte Marketing und dieLogistik im Mittelpunkt.Mit seinem innovativen Budget-Design-Hotelkonzept überzeugte MotelOne in der Kategorie "Product & Service Innovation". Das Unternehmenbietet durch die Reduktion auf das Wesentliche in puncto Ausstattungund Service bei einem aber zugleich hohen Qualitätsanspruchattraktive Preise. Mit diesem Konzept ist Motel One führend in derGästezufriedenheit und expandiert auch international.Das Chemieunternehmen BASF überzeugte die Jury in der Kategorie"Operations of the Future", weil es entlang seiner gesamtenWertschöpfungskette verstärkt auf digitale Technologien setzt. ImVerbund werden Anlagen, Energiefluss und Infrastruktur intelligentvernetzt und Ressourcen besonders effizient genutzt. DerSupercomputer Quriosity beispielsweise unterstützt Forschung undEntwicklung mit wissenschaftlichen Modellierungen und Simulationenbei komplexen Fragen. Mithilfe von Augmented Reality und PredictiveMaintenance optimiert BASF kontinuierlich die Steuerung seinerProduktion.Wettbewerb geht im kommenden Jahr in die nächste RundeIm Beisein von rund 200 hochkarätigen Vertretern aus derWirtschaft wurden die Auszeichnungen gestern Abend im Rahmen einerfestlichen Gala im Berliner ewerk verliehen. "Die PreisträgerZalando, Motel One und BASF zeigen, dass auch deutsche Unternehmen inZeiten des digitalen Wandels wegweisend sind und sich iminternationalen Wettbewerb keineswegs verstecken müssen", stelltJurymitglied Sinn fest. Im kommenden Jahr werden Bain und managermagazin diesen Wettbewerb wieder ausschreiben.Mit dem 2015 erstmals verliehenen Game Changer Award wurdenbislang Adidas, Auto 1, Axel Springer, BMW, Eos, FlixBus, InfineonTechnologies, SAP und Siemens ausgezeichnet. Mit dem 2015 erstmals verliehenen Game Changer Award wurdenbislang Adidas, Auto 1, Axel Springer, BMW, Eos, FlixBus, InfineonTechnologies, SAP und Siemens ausgezeichnet. Informationen zur DueDiligence und Details zu allen Prämierten gibt es unter:www.bain.de/game-changer-award. 