Preisverleihung: Beste Schülerzeitungen im Bundesrat ausgezeichnet / BDZV würdigt erkant.de aus Reinfeld als innovatives Angebot für Jugendliche

Berlin (ots) - Für das "innovative Zusammenspiel von relevantenInhalten und gelungener technischer Umsetzung" hat der BundesverbandDeutscher Zeitungsverleger (BDZV) die Redaktion derOnline-Schülerzeitung erkant.de der Immanuel-Kant-GemeinschaftsschuleReinfeld (Schleswig-Holstein) bei der heutigen Preisverleihung desSchülerzeitungswettbewerbs der Länder mit einem Sonderpreisausgezeichnet. Die Würdigung unter dem Motto "Ideen. Umsetzen. - DerInnovationspreis für Schülerzeitungen" wurde vom BDZV alsHauptpartner des Wettbewerbs gestiftet.Zur Feier im Bundesrat in Berlin hatte der amtierendeBundesratspräsident Michael Müller, Regierender Bürgermeister vonBerlin, alle Preisträger und Partner der von der JugendpresseDeutschland organisierten Veranstaltung empfangen. Preise wurden inacht Sonderkategorien und sechs Schulkategorien vergeben sowie eineweitere Auszeichnung der Stiftung Selbstwertgefühl. Insgesamt 29Redaktionen wurden aus 1900 Einsendungen als preiswürdig ausgewählt.Neben der Reise zur Preisverleihung und zum Schülerzeitungskongressnach Berlin erhalten die Gewinner Preisgelder in Höhe von 250 bis1000 Euro.Dietmar Wolff, Hauptgeschäftsführer des BDZV, der auch dieLaudatio auf die erkant.de-Redaktion hielt, erklärte zum Engagementder Zeitungsverleger: "Jede Schülerzeitung, ob gedruckt oder online,ist Ausdruck der Meinungs- und Pressefreiheit, ein Grundpfeiler undBeschützer unserer Demokratie. Ihre Redaktionen tragen wesentlichdazu bei, dass Schülerinnen und Schülern den kompetenten Umgang mitNachrichten und auch mit Informations- und Kommunikationstechnologienlernen. Es ist dem BDZV ein besonderes Anliegen, den Einsatz derSchüler und der betreuenden Lehrerinnen und Lehrer zu würdigen."Weitere Laudatoren waren unter anderen Stephan-Andreas Casdorff,Chefredakteur "Der Tagesspiegel"; Jochen Arntz, Chefredakteur"Berliner Zeitung"; Eva Quadbeck, Mitglied der Chefredaktion undLeiterin der Parlamentsredaktion "Rheinische Post"; Hannah Suppa,Chefredakteurin "Märkische Allgemeine Zeitung"; Gordon Repinski,Hauptstadtbüroleiter RedaktionsNetzwerk Deutschland; und RomanEichinger, Ressortleiter Politik "Bild am Sonntag".Der Schülerzeitungswettbewerb der Länder unter dem Titel "KeinBlatt vorm Mund" wird seit 2004 von der Jugendpresse Deutschland undden Ländern der Bundesrepublik Deutschland veranstaltet und von derKultusministerkonferenz empfohlen. Hauptpartner ist seit 2017 derBDZV. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugendfördert den Wettbewerb.Alle Preisträger und weitere Informationen zum Wettbewerb findenSie hier: https://schuelerzeitung.de/wettbewerb/Bilder von der Preisverleihung werden in Kürze auf der Websitehttp://www.schuelerzeitung.de/pressebilder zur Verfügung stehen.Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deHans Hendrik FalkVerantwortlicher Redakteur VerbandskommunikationTelefon: 030/726298-233E-Mail: falk@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell