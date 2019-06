Berlin (ots) - Eine Schülerzeitung für alle - das ist derRedaktion der "1. Schülerzeitung" des Sonderpädagogischen Bildungs-und Beratungszentrum (SBBZ) St. Michael in Waldkirch(Baden-Württemberg) gelungen. Das Angebot erscheint gedruckt, inPunktschrift (Braille) sowie digital mit vielfältigenAnwendungshilfen für Sehbehinderte und Blinde und zeigt inherausragender Weise, wie Kinder und Jugendliche die vielfältigenMöglichkeiten moderner Medien innovativ einsetzen und in praktischeInklusion umsetzen. Dafür hat der Bundesverband DeutscherZeitungsverleger (BDZV) die Redaktion bei der heutigenPreisverleihung des Schülerzeitungswettbewerbs der Länder mit einemSonderpreis ausgezeichnet. Die Würdigung unter dem Motto "Ideen.Umsetzen. - Der Innovationspreis für Schülerzeitungen" wurde vom BDZVals Hauptpartner des Wettbewerbs gestiftet.Zur Feier im Bundesrat in Berlin hatte der amtierendeBundesratspräsident Daniel Günther, MinisterpräsidentSchleswig-Holsteins, alle Preisträger und Partner der von derJugendpresse Deutschland organisierten Veranstaltung empfangen.Preise wurden in zehn Sonderkategorien und sechs Schulkategorienvergeben; hinzu kam eine Auszeichnung des Bundesministeriums derJustiz und für Verbraucherschutz. Insgesamt 37 Redaktionen wurden aus1900 Einsendungen als preiswürdig ausgewählt. Neben der Reise zurPreisverleihung und zum Schülerzeitungskongress nach Berlin erhaltendie Gewinner Preisgelder zwischen 250 und 1000 Euro.Dietmar Wolff, Hauptgeschäftsführer des BDZV, der auch dieLaudatio auf die Redaktion des SBBZ St. Michael hielt, erklärte zumEngagement der Zeitungsverleger: "Schülerzeitungen sind dasSprachrohr der Schülerinnen und Schüler. Sie leisten einen wichtigenBeitrag für die demokratische Schulkultur. Die jungen Redakteure undRedakteurinnen vermitteln den kompetenten Umgang mit Nachrichten undauch mit Informations- und Kommunikationstechnologien. DieKreativität und das Engagement sind beeindruckend, und es ist demBDZV ein besonderes Anliegen, diesen Einsatz der Schüler und derbetreuenden Lehrkräfte zu würdigen."Weitere Laudatoren waren unter anderen Jochen Arntz, Chefredakteurder "Berliner Zeitung"; Jan Drebes, Parlamentskorrespondent der"Rheinischen Post"; Henry Lohmar, Stellvertretender Chefredakteur der"Märkischen Allgemeinen Zeitung"; Stephan-Andreas Casdorff,Herausgeber des "Tagesspiegels"; Stefan Dammann, Abteilungsleiterbeim "Weser-Kurier"; und Sven Gösmann, Chefredakteur der DeutschenPresse-Agentur.Der Schülerzeitungswettbewerb der Länder unter dem Titel "KeinBlatt vorm Mund" wird seit 2004 von der Jugendpresse Deutschland undden Ländern der Bundesrepublik Deutschland veranstaltet und von derKultusministerkonferenz empfohlen. Hauptpartner ist seit 2017 derBDZV. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugendfördert den Wettbewerb.Alle Preisträger und weitere Informationen zum Wettbewerb findenSie hier: https://schuelerzeitung.de/wettbewerb/Bilder von der Preisverleihung werden in Kürze auf der Websitehttp://www.schuelerzeitung.de/pressebilder zur Verfügung stehen.Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deHans Hendrik FalkVerantwortlicher Redakteur VerbandskommunikationTelefon: 030/726298-233E-Mail: falk@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell