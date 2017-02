Preisverleihung der 67. Filmfestspiele in Berlin / Dreifacher Erfolg für Filme mit ZDF/ARTE-Beteiligung (FOTO)

Mainz (ots) -Bei den 67. Filmfestspielen in Berlin wurde Aki Kaurismäki mit demSilbernen Bären für die beste Regie für den Film "Die andere Seiteder Hoffnung" ausgezeichnet. "Eine phantastische Frau" erhielt denSilbernen Bären für das beste Drehbuch (Sebastian Lelio und GonzaloMaza). Der Film gewann bereits am Freitag, 17. Februar 2017, denTeddy Award in der Kategorie bester Spielfilm. Der Alfred-Bauer-Preisgeht an Agnieszka Holland für den Film "Jagdstrecke".ZDF-Intendant Thomas Bellut: "Eine Berlinale-Auszeichnung zähltfür uns doppelt: Sie zeigt, dass wir auch in Zeiten eines starkfragmentierten und auf unterschiedlichsten Ausspielwegen verfügbarenAngebots als Fernsehsender in der ersten Liga spielen, und sie zeigtvor allen Dingen, dass Film und Fernsehen sich gegenseitigbefruchten."Zwei Männer, zwei Schicksale - eine Begegnung. In "Die andereSeite der Hoffnung" ("The Other Side of Hope", "Toivon tuollapuolen"; Regie: Aki Kaurismäki) taucht der Flüchtling Khaled aus demBauch eines Kohlenschiffs auf und verschwindet in der Nacht vonHelsinki. Der Hemdenvertreter Wikström verkauft sein letztes Hemd underwirbt ein altes Restaurant. In seiner unnachahmlichen Lakoniezeichnet Aki Kaurismäki ein universelles, humanes Bild unserer Zeit.Der Film ist nach "Le Havre" der zweite Teil seiner"Hafen/Flüchtlings-Trilogie". Die Redaktion hat Meinolf Zurhorst(ZDF/ARTE).Im Film "Eine phantastische Frau" ("Una mujer fantastica") deschilenischen Regisseurs Sebastian Lelio geht es um eine 27-jährigeTranssexuelle, deren 30 Jahre älterer Liebhaber plötzlich stirbt.Marina sieht sich von einem Tag auf den anderen einer Armada vonWidersachern gegenüber. Sie muss gegen Vorurteile kämpfen, um die zuwerden, die sie ist: eine richtige Frau, geradeheraus, unverfälscht,die dem Leben mit einem Lächeln auf dem Gesicht entgegen tritt. DieRedaktion hat Alexander Bohr (ZDF/ARTE Spielfilm)."Jagdstrecke" ("Pokot") ist ein Mystery-Thriller und eine schwarzeKomödie mit Zivilisationskritik nach dem Bucherfolg "Der Gesang derFledermäuse" von Olga Tokarczuk, unter der Regie von AgnieszkaHolland: In einem entlegenen Dorf kommen hochgestellte Bürger umsLeben, Machtmenschen und allesamt Jäger. Die Polizeirecherchen führenzu einer schrulligen Alten. Stimmt, was diese meint: Die Tiere nehmenRache? Die Redaktion für ZDF/ARTE hat Simon Ofenloch.ZDF-Presseportal: http://ly.zdf.de/6H5/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell