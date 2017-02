Preisvergleich bei ethisch-ökologischen Banken lohnt sich / Aktualisierter Girokontenvergleich der Verbraucherzentrale Bremen

Bremen (ots) - Alternative und kirchliche Banken verwendenKundengelder nach ethisch-ökologischen KriterienUmfrage: Erste Bank erhebt zusätzlichen KundenbeitragVerbraucherzentralen bieten Informationen und Beratung zuethisch-ökologischen GeldanlagenDas kostenlose Girokonto gehört auch bei alternativen undkirchlichen Banken weitgehend der Vergangenheit an. Nur die Bank imBistum Essen bietet noch ein Girokonto ohne Gebühren und mitkostenloser Girokarte an. Das ergab der aktualisierteGirokontenvergleich der Verbraucherzentrale Bremen.Im Vergleich zur letzten Erhebung im November 2016 haben sich dieKosten für Kontoführung und Girokarte bei den zwölf untersuchtenBanken kaum verändert: Lediglich die Steyler Bank hat die Gebührenerhöht. Einige Banken haben ihre Zinsen für den Dispositionskreditnochmals gesenkt. Bei alternativen Banken wird ein neuerKundenbeitrag zum Thema: Die GLS Bank erhebt seit dem 1. Januar 2017fünf Euro im Monat zusätzlich zu den Kontogebühren, die Ethikbankdenkt über die Einführung nach."Der Trend geht generell weg vom Gratiskonto. Bei alternativen undkirchlichen Banken bekommen Verbraucher für ihr Geld nicht nurBankdienstleistungen. Diese Kreditinstitute wendenethisch-ökologische Kriterien bei ihren Bankgeschäften an.Kundengelder fließen zum Beispiel nicht in bedenkliche Branchen wiedie Rüstungs-, Atom- oder Gentechnikindustrie", sagt Ulrike Brendel,Leiterin des Projekts "Gut fürs Geld, gut fürs Klima" bei derVerbraucherzentrale Bremen.Die Bandbreite bei den untersuchten Girokontomodellen reicht vomkostenlosen Konto der Bank im Bistum Essen bis zu jährlichen Kostenvon 72 Euro für Konto und Girokarte bei der Bank für Orden undMission. Viele Banken und Sparkassen in Deutschland klagen über dasniedrige Zinsniveau sowie steigende Regulierungskosten und haben inden letzten Monaten Abschied vom kostenlosen Girokonto genommen.Neuer Trend: Zusätzlicher KundenbeitragNeu ist, dass Banken einen zusätzlichen Kundenbeitrag erheben. Sozahlen Neukunden und Mitglieder der GLS Bank seit dem 1. Januar 2017einen Beitrag von fünf Euro zusätzlich zur Kontoführungsgebühr.Bestehende Kunden möchte die GLS Bank laut Auskunft auf derInternetseite von der Zahlung des Beitrags "überzeugen".Auch die Ethikbank denkt über die Einführung eines Kundenbeitragsim Laufe des Jahres 2017 nach. Für die anderen untersuchtenKreditinstitute ist dieses Entgeltmodell derzeit kein Thema, wie dieUmfrage der Verbraucherzentrale Bremen ergab.Verbraucher, die ihr Geld nicht in kontroversen Geschäftsfeldernwie Atomkraft oder Waffenproduktion anlegen, sondern Umwelt- undKlimaschutz fördern möchten, können sich vor Ort in ihrerVerbraucherzentrale beraten lassen oder sich im Internet unterwww.vz-hb.de/ethisch-oekologische-geldanlage über das Angebot anethisch-ökologischen Geldanlagen informieren.Girokontenvergleich der Verbraucherzentrale Bremen zu alternativenund kirchlichen Banken:www.verbraucherzentrale-bremen.de/mediabig/243732A.pdfCheckliste der Verbraucherzentrale zum Kontowechsel:www.verbraucherzentrale.de/mediabig/126861A.pdfÜber das Projekt "Gut fürs Geld, gut fürs Klima"Das bundesweite Projekt "Gut fürs Geld, gut fürs Klima" derVerbraucherzentrale Bremen informiert über nachhaltige Geldanlage undAltersvorsorge. Die Verbraucherzentrale Bremen kooperiert dafür mitden Verbraucherzentralen Hamburg, Bayern, Baden-Württemberg,Rhein-land-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Holstein. Gefördert wird "Gutfürs Geld, gut fürs Klima" vom Bundesministerium für Umwelt,Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im Rahmen der NationalenKlimaschutzinitiative.Pressekontakt:Ulrike Brendel, Leiterin Projekt "Gut fürs Geld, gut fürs Klima"Tel. (0421) 160 77-42brendel@vz-hb.deOriginal-Content von: Verbraucherzentrale Bremen, übermittelt durch news aktuell