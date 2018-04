Preisvergleich ADAC Campingführer 2018: Deutschland, Schweden und Österreich am günstigsten / 5 Spar-Tipps für den Camping-Urlaub (VIDEO)

München (ots) -Zwei Erwachsene mit einem zehnjährigen Kind zahlen in derSommer-Hauptsaison 2018 durchschnittlich 35,50 Euro für eineÜbernachtung auf einem europäischen Campingplatz der mittlerenKategorie, wie aus dem aktuellen Preisvergleich des ADACCampingführers 2018 hervorgeht. Im Vergleichspreis enthalten sind derAuto- und der Caravan-Standplatz sowie die wichtigsten Nebenkostenwie Strom, Warmduschen und die Kurtaxe.Im eigenen Land übernachten Camper nach wie vor besonders günstig:Nur durchschnittlich 29,13 Euro zahlt die Modellfamilie hier. Auchwenn die Preise für Campingurlaub in Deutschland gegenüber 2017 umzwei Prozent gestiegen sind, liegen sie immer noch deutlich unter demeuropäischen Durchschnitt.Teuerstes Campingland in Europa ist auch 2018 die Schweiz (46,78Euro). Da der Euro gegenüber dem Schweizer Franken im Laufe desletzten Jahres stark an Wert gewonnen hat, ist Urlaub dort wiederetwas günstiger geworden. Im Vorjahr bezahlte unsereDurchschnittsfamilie noch 47,97 Euro. Trotzdem ist die Schweizweiterhin das teuerste Campingziel in Europa.Am zweitteuersten campt man in Italien, die durchschnittlichenKosten liegen hier bei 46,35 Euro. Auf den Plätzen drei und vierfolgen Dänemark (41,32 Euro) und die Niederlande (40,94 Euro).Weniger als 40 Euro pro Nacht bezahlt man Spanien (39,94 Euro) sowiein unseren Nachbarländern Frankreich (36,55 Euro) und Österreich(34,31 Euro). Auf Campingplätzen in Schweden zahlt eine Familiedurchschnittlich 31,11 Euro. Die höchsten Preissteigerungen imVergleich zum Vorjahr gibt es mit 3,3 Prozent in Kroatien, wo unsereCamperfamilie inzwischen 40,92 Euro zahlt. Das immer noch rechtgünstige Österreich verzeichnete eine Preiserhöhung von 2,7 Prozent.5 Spar-Tipps für den Camping-UrlaubTipp 1: Die Berge in Deutschland sind genauso schön, aber Campingist - im Durchschnitt betrachtet - viel günstiger als in der Schweiz.Empfehlung des ADAC Campingführers: Camping Resort Zugspitze inGrainau, liegt direkt am Fuße der Zugspitze (ADAC CampingführerDeutschland/Nordeuropa, Seite 424, SB 529)Tipp 2: Ferienanlagen in Küstenlage oder auf Inseln sind beigleicher Leistung in der Regel deutlich teurer als Plätze etwasweiter im Landesinneren.Empfehlung des ADAC Campingführers: Tahiti Camping & ThermaeBungalow Park, nur wenige hundert Meter vom Adriastrand in Lido delleNazioni (ADAC Campingführer Südeuropa, Seite 307, ER 710)Tipp 3: Gleiches Meer, großer Preisunterschied: Italien ist vonden Mittelmeeranrainern durchschnittlich am teuersten, dasPreisniveau liegt in Kroatien 12 Prozent niedriger und zeigt sich inFrankreich am günstigsten.Empfehlung des ADAC Campingführers: Camping Val Saline beiRovinj/Istrien an der Adria (ADAC Campingführer Südeuropa, Seite1043, HR 102)Tipp 4: Die Preisunterschiede zwischen Haupt- und Nebensaison sindgerade auf den teuersten Campingplätzen Europas oft erstaunlich groß.Empfehlung des ADAC Campingführers: Playa Montroig Camping Resort,Top-Adresse an der katalanischen Mittelmeerküste (ADAC CampingführerSüdeuropa, Seite 896, CT 635)Tipp 5: Sprit, Maut, Snacks - die Nebenkosten für die Reise vorabvergleichen und so Geld sparen.Empfehlung des ADAC Campingführers: Mit der ADAC CampCard gibt estolle Rabatte.Informationen zu den Vergleichspreisen, den Sparmöglichkeiten mitder ADAC CampCard und zu rund 5.500 Campingplätzen gibt es im neuenADAC Campingführer 2018, erhältlich in den Bänden Südeuropa sowieDeutschland/Nordeuropa. Diese sind zum Preis von je 22,80 Euro imBuchhandel, den ADAC-Geschäftsstellen, online unter www.adac.de/shopund unter der Telefonnummer 0800 5 10 11 12 (Mo-Sa 8-20 Uhr)erhältlich.Über die ADAC SE:Die ADAC SE ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts. Zum1. Januar 2017 besteht sie aus 37 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC-SchutzbriefVersicherungs-AG, der ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG, der ADACAutovermietung GmbH sowie der ADAC Verlag GmbH & Co. KG. DieHauptgeschäftsaktivitäten sind mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte mit hohem Qualitätsanspruch. An der ADAC SE sind der ADACe.V. mit einem Anteil von 74,9 Prozent und die ADAC Stiftung mit 25,1Prozent beteiligt.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationMarion-Maxi HartungTel.: (089) 7676-3867marion-maxi.hartung@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell