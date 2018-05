Preisüberwacher konkretisiert Referenzpreise für Generika

Bern (awp/sda) - Generika sind in der Schweiz viel teurer als im Ausland. Den Preis zahlen in erster Linie die Krankenkassen und damit die Versicherten. Das will der Preisüberwacher mit einem Referenzpreis-System ändern.

Heute wird der Preis für Nachahmerpräparate in einem bestimmten Verhältnis zum Preis des Originalpräparats festgelegt. Dieses System führt zu einem grossen Preisgefälle zum Ausland. Ein Vergleich mit 15 europäischen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten