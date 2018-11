Preisträgerinnen und Preisträger bekannt gegeben - VONOVIA AWARD FÜR FOTOGRAFIE 2018

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Düsseldorf / Bochum (ots) - Im Rahmen der feierlichen Preisvergabein Düsseldorf wurden am vergangenen Donnerstag Abend die vierPreisträger des VONOVIA AWARD FÜR FOTOGRAFIE 2018 ausgezeichnet. Derzum 2. Mal vergebene neue Fotoaward zählt mit 42.000 Euro Preisgeldzu den wichtigsten Wettbewerben für Fotografie. Rund 430hauptberufliche FotografInnen und Nachwuchstalente haben ihreBildstrecken zum Thema »ZUHAUSE« eingereicht.Den 1. Preis (15.000 Euro) der Hauptkategorie "Beste Fotoserie"belegte der freie Fotograf Norman Hoppenheit mit seiner SerieDreesch, 2016/17. "Er geht darin der Frage nach, was von unserenErinnerungen übrig geblieben ist, wenn man an einen Ort zurückkehrt,der einmal ein Zuhause war", so Ute Mahler (Jurymitglied).Der 2. Preis (12.000 Euro) der Hauptkategorie "Beste Fotoserie"ging an Paula Markert für ihre Arbeit Ring/Halqa, 2018, die demHamburger Viertel Steilshoop gewidmet ist, das 1969 für 20.000Menschen erbaut wurde. Die Arbeit beleuchtet Prozesse, die dasinterkulturelle und interreligiöse Zusammenleben in einermultikulturellen Gesellschaft schildern.Der 3. Preis (10.000 Euro) der Hauptkategorie "Beste Fotoserie"wurde an die Fotografin und Regisseurin Lara Wilde vergeben, die mitihrer Arbeit Exposed Landscapes, 2016-2018 einen Einblick in diePrivatsphäre ausgewählter Protagonisten gibt. Der Betrachter musssich fragen: "Alles nur ein Traum, oder gibt es eine Wirklichkeit?"In der Kategorie "Beste Nachwuchsarbeit" (5.000 Euro) setzte sichNanna Heitmann mit ihrer Serie Weg vom Fenster - Das Ende einer Ära,2017, gegen sieben FinalistenInnen durch. Ihre Fotoserie dokumentiertdie Schließung der letzten Zeche im Ruhrgebiet, Prosper Haniel.Die Fachjury sichtete für den Wettbewerb 2018 über 4.000Einzelbilder und wählte aus den 33 Finalisten der Shortlist dieGewinner aus. Der Jury gehörten an: Ingo Taubhorn, Kurator im Hausder Photographie in den Deichtorhallen Hamburg; Anna Gripp,Chefredakteurin der Zeitschrift Photonews; Klaus Freiberg, Mitglieddes Vorstands von Vonovia; Martin Brockhoff, freier Fotograf,Juryvorsitzender; Ute Mahler, Fotografin und Professorin an derOstkreuzschule für Fotografie; Peter Bitzer, Geschäftsführer derAgentur laif und Peter Bialobrzeski, Professor für Fotografie an derHochschule für Künste Bremen.Pressekontakt:Goldmann Public Relations www.goldmannpr.deSarah Fischer | Tel.: + 49 (0) 89 / 211 164 20 |sfischer@goldmannpr.dePresseunterlagen: https://bit.ly/2Mp3D3whttp://award.vonovia.deOriginal-Content von: Goldmann Public Relations, übermittelt durch news aktuell