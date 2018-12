Preisträgerinnen und Preisträger der German Jewish History Awards 2019 stehen fest

Berlin (ots) - Mit den German Jewish History Awards derObermayer-Stiftung werden deutsche Bürgerinnen und Bürger geehrt, dieauf freiwilliger Basis in ihren Heimatorten einen herausragendenBeitrag zur Wahrung des Gedenkens an die jüdische Vergangenheitleisten. Die German Jewish History Awards 2018 werden am 21. Januar2019 im Berliner Abgeordnetenhaus verliehen.Im Jahr 2019 erhalten die German Jewish History Awards:Hilde Schramm und die Stiftung ZURÜCKGEBEN für die Förderungjüdischer Frauen in Kunst und Wissenschaft (Berlin): 1994 gründeteHilde Schramm gemeinsam mit politisch engagierten Freundinnen dieStiftung ZURÜCKGEBEN, um in Deutschland lebende jüdische Frauen inKunst und Wissenschaft zu fördern. Das Grundkapital stammte aus demVerkauf dreier Gemälde, die Schramm geerbt hatte und von denen sievermutete, dass sie während der Zeit des Nationalsozialismusjüdischen Familien geraubt worden waren. Erworben hatte sieursprünglich ihr Vater Albert Speer, Hitlers Chefarchitekt undRüstungsminister. Die Stiftung hat seit ihrer Gründung mehr als 150jüdische Frauen gefördert. Die Bandbreite der Projekte reicht von derWiederentdeckung jüdischer Künstlerinnen und Künstler überKindertheater und die Erforschung der Familiengeschichte bis hin zuAusstellungen, Tanzshows, Büchern und Filmen. Schramm war Ende der1980er Jahre Abgeordnete der Grünen (damals Alternative Liste) imBerliner Abgeordnetenhaus.Egon Krüger (Mecklenburg-Vorpommern): Der pensionierte Lehrer undWissenschaftler hat sich über mehrere Jahrzehnte hinweg derakribischen Dokumentation des Lebens ehemaliger jüdischer Bürger vonPasewalk gewidmet. Zu dem Thema hat er zwei Bücher geschrieben,darunter Zur Geschichte der jüdischen Bürger in Pasewalk, das im Jahr2017 erschien. Neben Vorträgen hat er jüdische Familientreffen alsGastgeber begleitet und zahlreiche Führungen durch das jüdischePasewalk geleitet. Auf seine Initiative gehen eine Gedenktafel undein Gedenkstein am Standort der ehemaligen Synagoge der Stadt ebensozurück wie die Stolpersteine in den Straßen von Pasewalk.Gabriele Hannah sowie Hans-Dieter und Martina Graf(Rheinland-Pfalz): Mit einer Kombination aus kreativem Talent zumGeschichtenerzählen und umfassenden Recherchen ist es den Autoren desBuches Die Juden vom Altrhein gelungen, die jüdische Geschichte inihrer Region wieder lebendig werden zu lassen. Neben dem im Mai 2018erschienenen, 556 Seiten starken Werk haben sie zahlreiche Artikelund Monographien sowie ein Kinderbuch verfasst: Moppi und Petererzählt die wahre Geschichte zweier Hunde und ihrer jüdischenEigentümer während der NS-Zeit. Aktuell engagieren sie sich für denErhalt der Synagoge von Eich, die 1891 erbaut wurde und derzeit zuverfallen droht.Michael Imhof (Hessen): Der pensionierte Lehrer hat sich in denvergangenen drei Jahrzehnten dafür engagiert, jungen Menschen ebensowie Erwachsenen das reiche jüdische Vermächtnis seiner Region zuvermitteln. Er hat Führungen durch das jüdische Fulda geleitet,zahllose Workshops in Schulen und Gemeinden veranstaltet, eineGedenktafel für im Holocaust ermordete jüdische Schüler initiiert undein erfolgreiches Schulaustauschprogramm zwischen Fulda und Städtenin Israel aufgebaut. Darüber hinaus hat er zwei monumentale Werkeüber die jüdische Lokalgeschichte geschrieben. Auf Basis von 400Jahre Juden in der Rhön wurde später eine Wanderausstellungerarbeitet.Elisabeth Böhrer (Unterfranken, Bayern): Mit ihren sorgfältigenArchivrecherchen und ihrem enormen Engagement für den persönlichenKontakt zu den Nachfahren von Juden ihrer Region hat sie das Gedenkenan die einst florierenden jüdischen Gemeinden von Schweinfurt, BadKissingen und anderen unterfränkischen Städten bewahrt. Unter anderemhat sie ein Buch über den jüdischen Friedhof von Schweinfurtgeschrieben, nachdem sie mehr als 300 Grabsteine entziffert und zuden dort begrabenen Familien recherchiert hatte. Darüber hinaus sindihren Recherchen bislang unbekannte Informationen zu den Familiennamhafter Juden aus der Region zu verdanken. Dazu zählen auch JosephSachs, dessen Sohn Samuel 1882 zum neuen Namensgeber der FirmaGoldman Sachs wurde, und Ludwig Steinberger, dessen Sohn JackSteinberger 1988 den Nobelpreis für Physik erhielt.Eine zusätzliche Auszeichnung für herausragende Leistungen wird indiesem Jahr verliehen an:Benigna Schönhagen (Bayern): Als Direktorin des JüdischenKulturmuseums Augsburg-Schwaben initiierte Schönhagen im Jahr 2001eine Dauerausstellung zur Geschichte der Juden von Augsburg vomfrühen 13. Jahrhundert bis heute. Auch das Programm Lebenslinien, indessen Rahmen ehemalige jüdische Bürger von Augsburg alljährlichanlässlich der Gedenkveranstaltungen zur Reichspogromnacht eingeladenwurden, geht auf ihre Initiative zurück. Weitere Beispiele für ihrEngagement sind die Erinnerungsbänder an den Häusern, wo früher Judengelebt hatten, und ein Nachfahrentreffen, zu dem jüdische Überlebendeund vier Generationen von Nachfahren nach Augsburg kamen.Die German Jewish History Awards werden von der Obermayer-Stiftung(USA) verliehen. Die Auszeichnung wurde im Jahr 2000 von Dr. ArthurS. Obermayer und seiner Frau Dr. Judith H. Obermayer ins Lebengerufen. Der vielfältig engagierte amerikanische Unternehmer undPhilanthrop verstarb Ende 2016.Die Preisverleihung in Berlin wird durch das BerlinerAbgeordnetenhaus organisatorisch unterstützt. Co-Sponsoren sind dasLeo Baeck Institut (New York) und GerSIG (Forum für deutsch-jüdischeGenealogie, Teil der weltweiten Plattform JewishGen.org). WeitereInformationen zu den Preisträgerinnen und Preisträgern 2019 und ausden Vorjahren finden Sie unter http://www.obermayer.us/award.Am 21. Januar berichten die Preisträgerinnen und Preisträger imRahmen einer Pressekonferenz (11:00 Uhr) über ihre Projekte. DiePreisverleihung (18:00 Uhr) findet Plenarsaal des BerlinerAbgeordnetenhauses statt.