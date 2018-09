Preisträger aus Ludwigsburg, Erfurt, Oldenburg und Schleswig-Holstein / Bürgerpreis des Europäischen Parlaments

Berlin (ots) -Presse-Einladung zur Preisverleihung 2018Bürgerpreis des Europäischen ParlamentsMontag, 24. September 2018, 12:00-14:00 UhrEuropäisches Haus Berlin, Unter den Linden 78, 10117 BerlinMit Europaabgeordneten sowie Vertreterinnen und Vertretern derGewinner-Projekte:Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst der Stadt Ludwigsburg, Spirit ofFootball e.V. (Erfurt), Förderverein der Sozialklinik Kalamata(Oldenburg) und Matthäus Weiß, Verband Deutscher Sinti und Roma,Schleswig-HolsteinAm 24. September 2018 werden die vier deutschen Preisträgerinnenund Preisträger des Europäischen Bürgerpreises 2018 im EuropäischenHaus in Berlin ausgezeichnet.Die Preisverleihung ist öffentlich. Bei Interesse melden Sie sichbitte formlos per Mail unter presse-berlin@ep.europa.eu bis Freitag,21.9.2018, 11:00 Uhr.Die Europaabgeordneten Reinhard Bütikofer (Bündnis 90/DIE GRÜNEN),Ulrike Rodust (SPD), Tiemo Wölken (SPD) und Rainer Wieland (CDU,Vizepräsident des Europäischen Parlaments) hatten dieGewinnerprojekte jeweils für den Preis nominiert und werden dieBürgerpreis-Medaillen an die vier Bürgerpreis-Trägerinnen und -Trägeraus Deutschland persönlich überreichen. Diese sind:Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst der Stadt LudwigsburgBereits seit 2004 unterstützt der Ehrenamtliche DolmetscherdienstLudwigsburg Menschen mit Migrationshintergrund. Unter dem Motto"Verstehen fördert Integration" arbeiten engagierteLudwigsburgerinnen und Ludwigsburger unterschiedlicher Herkunft inmehr als 30 Sprachen und Dialekten. Mit viel Sensibilität im Umgangmit kulturellen Unterschieden leisten sie praktische Unterstützung,um "Sprachlosigkeit" zu überwinden, das Miteinander und dieinterkulturelle Kommunikation zu stärken und Integration zu fördern.www.integration.ludwigsburg.deSpirit of Football e.V., ErfurtDer Verein "Spirit of Football e.V." engagiert sich mit vielErfolg für Toleranz, Respekt und europäische Verständigung. DerVerein nutzt die Freude am Fußball, um in regionalen, nationalen undinternationalen Aktionen ein Europa des Miteinanders und derSolidarität zu schaffen. In den letzten zehn Jahren hat der Vereinmit seinen Turnieren, Workshops und "Ball"-Reisen mehr als 60.000Menschen in über 50 Ländern erreicht.http://spirit-of-football.deFörderverein der Sozialklinik Kalamata, OldenburgIm Verein zur Förderung der Sozialklinik Kalamata e.V.unterstützen Oldenburger Bürgerinnen und Bürger eine Sozialklink inKalamata, Griechenland. Seit 2012 versorgt das medizinische Personaldieser Sozialklinik ehrenamtlich und mit der Hilfe von SpendenPatientinnen und Patienten ohne ausreichendenKrankenversicherungsschutz. Durch Sach- und Geldspenden sowie Besuchevor Ort unterstützt der Oldenburger Förderverein die Sozialklinik undleistet "Hilfe zur Selbsthilfe".http://foerderverein.hebprax.deMatthäus Weiß, Verband Deutscher Sinti und Roma,Schleswig-HolsteinDer Verband Deutscher Sinti und Roma des Landes Schleswig-Holsteinmit seinem Vorsitzenden Matthäus Weiß hat durch herausragendesEngagement eine stärkere Integration der Sinti und Roma inSchleswig-Holstein erreicht. Dies wurde durch zahlreiche Kultur- undBildungsprojekte erreicht, die auch zu einem besseren gegenseitigenVerständnis verhalfen. Der Landesverband und sein Vorsitzenderarbeiten ebenfalls eng mit der dänischen Minderheit im LandesteilSchleswig, der deutschen Minderheit in Süddänemark sowie derfriesischen Gruppe zusammen.http://www.sinti-roma-sh.deEuropäischer BürgerpreisMit dem Europäischen Bürgerpreis ehrt das Europäische Parlamentseit vielen Jahren Einzelpersonen, Organisationen und Vereine für ihreuropäisches Engagement. Ausgezeichnet werden Projekte, die dieEuropäische Zusammenarbeit, Solidarität und Toleranz innerhalb derEuropäischen Union und darüber hinaus fördern.Im Oktober 2018 treffen sich die 50 diesjährigen Preisträgerinnenund Preisträger aus allen EU-Staaten zu einer gemeinsamenFestveranstaltung in Brüssel.Pressekontakt:Judit HERCEGFALVI | Pressereferentin | Verbindungsbüro desEuropäischen Parlaments in DeutschlandTelefon: (+49) 030 - 2280 1080 | Mobil: +49 177 323 5202 |judit.hercegfalvi@ep.europa.euPhilipp BAUER | Pressereferent | Verbindungsbüro des EuropäischenParlaments in DeutschlandTelefon: (+49) 030 - 2280 1025 | philipp.bauer@ep.europa.euOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell