Preisträger aus Düsseldorf, Frankfurt a.M., Hamburg, München und Stuttgart / Annalena Baerbock übernimmt Schirmherrschaft für Verleihung der 38. HanseMerkur Preise für Kinderschutz

Hamburg (ots) - Heute werden in Hamburg die HanseMerkur Preise fürKinderschutz zum 38. Mal vergeben. Als Schirmherrin nimmt AnnalenaBaerbock, MdB, Bundesvorsitzende von B90/Die Grünen, an derFestveranstaltung um 17.00 Uhr im Atrium der HanseMerkurVersicherungsgruppe teil. Sie wird die Preise übergeben und auch einGrußwort an die 500 geladenen Gäste richten. Die Laudationes auf diePreisträger hält Heinz Hilgers, Präsident des DeutschenKinderschutzbundes (DKSB). Eberhard Sautter, Vorstandsvorsitzenderder HanseMerkur, sagt anlässlich der Vergabe des ältesten deutschenSozialpreises für herausragende Kinder- und Jugendschutzarbeit: "Seit1980 stiften wir soziales Kapital über das Eintreten für dieWahrnehmung der Rechte und Bedürfnisse von Kindern und Familien.Dieses Anliegen ist sowohl zentral verankert in unsererUnternehmens- als auch in unserer Markenstrategie, welche die Kraftder Gemeinschaft in den Mittelpunkt rückt. Deren Hand inHand-Leitidee nimmt das Kernelement des Versicherungsgedankens auf:solidarisch für einander einzustehen." Der HanseMerkur Preis fürKinderschutz wird seit 1980 ausgeschrieben und ist in diesem Jahr mit55.000 Euro dotiert. Bisher wurden Preisgelder von insgesamt 1,3Millionen Euro ausgeschüttet. Die Auszeichnungen für das Jahr 2018gehen an fünf Initiativen aus Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg,München und Stuttgart. Das kulturelle Rahmenprogramm derFestveranstaltung gestalten der Chor Die kleinen Wirbelwinde aus derGrundschule Neugraben, Schülerinnen und Schüler des tanzpädagogischenProjekts CONFIDANCE - Tanz Dich stark!, die Poetry Slammerin AnnaBartling sowie das italienische Riccardo Doppio Duo.DER HAUPTPREISTRÄGER 2018Der mit 20.000 Euro dotierte Hauptpreis geht an folgendes Projekt:Teach First ist die deutsche Organisation des internationalenNetzwerks Teach For All, das in 48 Ländern "Fellows" in sozialeBrennpunktschulen bringt. Dies sind persönlich und fachlichherausragende Hochschulabsolventen aller Fachrichtungen, die alsleidenschaftliche Bildungsbotschafter mit interkultureller Kompetenzeinen zweijährigen Vollzeiteinsatz in ein bis zwei Klassen erbringenund die Mangelware "Extraportion Zeit" im Gepäck haben. Team Teachingsowie zusätzliche Angebote im Ganztags- und Nachmittagsbereichermöglichen eine gezielte und individuelle Förderung. Die Schülerentdecken und entfalten so ihre Potenziale. Die Beziehungsarbeitwirkt sich positiv auf die schulischen Leistungen aus, und derGrundstein für einen erfolgreichen Übergang an weiterführende Schulenwird gelegt. Teach First hat mit seinen rund 170 Fellows in achtBundesländern eine klare Vision: "Jedes Kind verlässt die Schule miteinem Abschluss und dem festen Glauben an den eigenen Erfolg." Mitihrem Projekt "STARKE BASIS! - Grundschüler aus Hamburgs Brennpunktenauf Erfolgskurs" hat die Teach First Deutschland gGmbH in derHansestadt mit 13 "Fellows" seit 2009 an neun Grundschulen bereitsüber 650 Schüler erreicht. Die gemeinnützige Bildungsinitiative weistdarauf hin, dass gerade in Schulen mit niedrigem Sozialindex dieBasis für den späteren Erfolg gelegt wird, weil in kaum einem Landder Zusammenhang zwischen Einkommen und Bildung so stark ist wie inDeutschland.ANERKENNUNGSPREISTRÄGER 2018Die drei mit jeweils 10.000 Euro dotierten Anerkennungspreisegehen an folgende Projekte:1. An deutschen Hochschulen sind Angebote zum Kinderschutz auchfür einschlägige Studiengänge curricular weder flächendeckend nochverbindlich verankert. Mit der interdisziplinären Vorlesungsreihe imEhrenamt, "Frankfurter Modell: Kinderschutz in der Lehre", haben dieFrankfurt University of Applied Sciences und die J.W.Goethe-Universität Frankfurt im Jahre 2015 ein bundesweitesPilotprojekt geschaffen, das eine juristische, medizinische undsozialpädagogische Einführung in Ursachen, Anzeichen, Diagnostik,Verfahren, Folgen sowie Hilfen und Therapie bei verschiedenen Formender Kindeswohlgefährdung bietet. Studierende erwerben soFachkenntnisse für das spätere Berufsleben zum Schutz und Behandelnvon jungen Menschen, welche von seelischer und körperlicherMisshandlung oder Vernachlässigung bzw. sexuellem Missbrauchbetroffen sind.2. In München und Oberbayern schließt die AETAS Kinderstiftung mitihrem Projekt KinderKrisenIntervention eine Lücke in der Versorgungtraumabelasteter Kinder. Mit Sozialarbeitern, Psychologen, Medizinernund Traumafachberatern wird die Stiftung nach dem bundesweiteinzigartigen Konzept der "aufsuchenden, psychosozial-systemischenNotfallversorgung" immer dann tätig, wenn für Kinder und Jugendlichedie Welt aus den Fugen gerät: durch den Tod oder Suizid naherAngehöriger, durch lebensbedrohliche medizinische Notfälle, durchZeugenschaft bei Amok, Unfall, Gewalt oder anderen verstörendenAnlässen. Mit aufsuchender Arbeit und einem individuellen Angebot fürKinder und deren Familien sowie Regelbegleitungen von bis zu einemJahr werden Strategien für die Stabilisierung und die Distanzierungvom Unfassbaren erarbeitet.3. Dass bei einem hohen Anteil an traumatisierten Kindern und derprekären räumlichen Situation in Erstaufnahmeeinrichtungen noch vielHandlungsbedarf besteht, hat im Jahre 2017 die Diakonie Düsseldorfmit ihrem Projekt "Kinderschutz in Flüchtlingsunterkünften" auf denPlan gerufen. Die Fachberatungsstelle für Familien mitGewalterfahrungen nutzt dabei Vernetzungsstrukturen und nimmtInstitutionen in die Pflicht, die räumliche Ausstattung und diepersonelle Qualifikation in den Unterkünften so zu gestalten, dassdas Kindeswohl eine zentrale Rolle erhält. Dazu wurden Beratungs-,Schutz-, Betreuungs- und Informationsangebote entwickelt, über diebereits 32 Familien mit 65 Kindern erreicht wurden. ÜberforderteEltern lernen in kultursensiblen Kursen und Dialogen kindgerechteVerhaltensweisen. Und Mitarbeiter von Kitas werden im Umgang mitdurch Fluchterlebnisse traumatisierten Kindern geschult.SONDERPREISTRÄGER 2018Der mit 5.000 Euro dotierte Sonderpreis geht an folgendes Projekt:Der Stuttgarter Verein zur Förderung von Jugendlichen e.V. bietetseit 2017 mit seinem Projekt Antihelden* die bundesweit einzigeOnline-Beratung für 10- bis 27- jährige Jungen und junge Männer zurtabuisierten Thematik der sexualisierten Gewalt. Dasniedrigschwellige Angebot des kostenlosen und anonymisiertenOnlinesettings bietet Ratsuchenden in einer Missbrauchssituationeinen geschützten Raum über Chatgespräche. Hier reden sie in derRegel erstmals über ihre traumatischen Erlebnisse, was die Chance zueiner frühzeitigen Intervention ermöglicht.Zur Geschichte des HanseMerkur Preises für KinderschutzIm UNO-Jahr des Kindes 1979 gab die HanseMerkur eine Studie beiProf. Dr. Hedwig Wallis, Direktorin der Psychosomatischen Abteilungan der Hamburger Universitäts-Kinderklinik, in Auftrag, welchenachwies, dass die begleitende Mutter zur Beschleunigung desGenesungsverlaufs und zur Vorbeugung gegen seelische Schäden beistationären Aufenthalten von Kindern entscheidend ist. DieseErkenntnis mündete ein Jahr später in den "Mutter-und-Kind-Tarif",mit dem die HanseMerkur als erster privater Krankenversicherer das"Rooming-in" absicherte. Parallel dazu wurde 1980 erstmals unter demMotto "Sorge für Kinder ist Vorsorge für die Zukunft" der HanseMerkurPreis für Kinderschutz ausgeschrieben.Ausgezeichnet werden einzelne Personen, private Initiativen undGruppen in Deutschland, die sich weitgehend ehrenamtlich und höchstengagiert sowie beispielhaft für die Belange von Kindern undJugendlichen einsetzen. Dies kann im Bereich der psycho-sozialen, dermedizinischen oder gesellschaftlichen Hilfe bzw. Vorbeugunggeschehen. Eine zehnköpfige Jury aus renommierten Kinderschützern,der unter anderem Heinz Hilgers (Deutscher Kinderschutzbund), GeorgGraf Waldersee (Deutsches Komitee für UNICEF) und Prof. Dr. SabineWalper (Deutsche Liga für das Kind) angehören, sorgt für denKnow-how-Transfer und die Qualitätskontrolle bei der alljährlichenAuswahl exzellenter Initiativen im Kinder- und Jugendschutz. Seit1980 haben sich über 3.500 Projekte beworben. Ausschreibung 2019Parallel zur Preisverleihung läuft bereits die Ausschreibung fürBewerbungen um den HanseMerkur Preis für Kinderschutz 2019. AlsEinsendungsschluss hat die Jury den 31. August 2019 festgelegt.