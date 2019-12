Preisträger der Obermayer Awards 2020 stehen fest

Berlin (ots) - Auszeichnung für herausragendes Engagement zur Bewahrungjüdischer Geschichte und zur Bekämpfung von Vorurteilen in der heutigen ZeitAm Montag, den 27. Januar 2020 werden im Berliner Abgeordnetenhaus die ObermayerAwards 2020 verliehen. Die Preisverleihung findet im Rahmen des InternationalenHolocaust-Gedenktags statt und würdigt Menschen, die sich ausgehend von denLehren aus der NS-Zeit der Bekämpfung von Vorurteilen in der heutigen Zeitwidmen und sich für die Erinnerung an die einst lebendigen jüdischen Gemeindeneinsetzen.Seit dem Jahr 2000 werden die Obermayer Awards an deutsche Bürger verliehen, diedazu beigetragen haben, das Gedenken an die jüdische Vergangenheit zu bewahren,sie zu dokumentieren und die von den Nationalsozialisten zerstörte jüdischeKultur in ihren Gemeinden mit neuem Leben zu erfüllen. Anlässlich des20-jährigen Jubiläums werden die Obermayer Awards erweitert: Die"Jubiläums-Auszeichnungen" gehen an Menschen, die kreative Wege gefunden haben,um ausgehend von den Lehren aus der Geschichte Intoleranz in der heutigen Zeitentgegenzuwirken und die Verständigung zwischen den Kulturen und Religionen zufördern."Mit ihrem unermüdlichen Einsatz zeigen die diesjährigen Preisträger uns, waswir aus der Vergangenheit lernen können und welche Gefahr von Vorurteilen undRassismus in der heutigen Zeit ausgeht", sagt Joel Obermayer, Geschäftsführervon "Widen the Circle", einer Abteilung der Obermayer-Stiftung, die sich umProgramme zur Förderung von Toleranz, Versöhnung und interkulturellerVerständigung kümmert und auch die Obermayer Awards verwaltet.Die Preisträger in der neuen Kategorie "Jubiläums-Auszeichnungen" sind:- Fanprojekt der Sportjugend Berlin und Hertha BSC (Berlin): Ausder eigenen Geschichte lernen ist eine Veranstaltungsreihe, bei dersich Fans des Fußballvereins Hertha BSC mit einem unbequemen Aspektdes Mannschaftssports auseinandersetzen: Vorurteile undAntisemitismus gestern und heute. Gemeinsame Träger sind dasFanprojekt der Sportjugend Berlin und Hertha BSC. Die beteiligtenHertha-Fans haben unter anderem zur Geschichte und Rolle von HerthaBSC während der NS-Diktatur und zu den Lebenswegen und Schicksalenvergessener jüdischer Vereinsmitglieder recherchiert, die Biographieeines Mannschaftsarztes geschrieben, der in Auschwitz ermordet wurde,und eine Ausstellung im Berliner Stadtmuseum mit gestaltet. Außerdemsetzen sie sich aktiv für ein klares Bekenntnis aller Hertha-BSC-Fansgegen Antisemitismus, Diskriminierung und Intoleranz ein.- Netzwerk für Demokratische Kultur (NDK) (Sachsen): Das 1999 inder ostdeutschen Stadt Wurzen gegründete Netzwerk für DemokratischeKultur engagiert sich für Demokratie und Akzeptanz, um anhaltenderneonazistischer Gewalt etwas entgegenzusetzen. Das Angebot reicht vonder Unterstützung lokaler Projekte zur Demokratieförderung überInitiativen für Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund,Vermittlung von geschichtlichem Wissen zur Verfolgung der Juden inder NS-Zeit und Schulprojekten bis hin zu öffentlichenVeranstaltungen, bei denen Menschen unterschiedlicher Herkunft undHintergründe zusammenkommen. Mit seinen zehn Mitarbeitenden sowieDutzenden Freiwilligen führt das NDK jedes Jahr 40 bis 50 Projekteund Veranstaltungen durch, bei denen es 5.000 bis 6.000 Menschenaller Alters- und Bevölkerungsgruppen erreicht.- Geschichtomat (Hamburg): Der Geschichtomat ist einGeschichtsprojekt in Hamburg, das Teenagern im Rahmen intensiverProjektwochen jüdische Geschichte und Kultur vermittelt. Dabeierkunden die Schülerinnen und Schüler ihre Nachbarschaft, um sich mithistorischen Persönlichkeiten, Orten und Ereignissen vertraut zumachen. Mit fachlicher und medienpädagogischer Begleitungrecherchieren sie, führen Interviews mit Experten und Zeitzeugen,besuchen Museen und Archive, drehen und schneiden ihre eigenen Filmeund schreiben begleitende Texte. Ziel ist es, den Jugendlichen einVerständnis von jüdischem Leben und jüdischer Kultur zu vermitteln,das über Holocaust und Verfolgung hinausgeht. Die fertigen Beiträgewerden auf die Website geschichtomat.de hochgeladen. Seit 2013 habenmehr als 800 Schülerinnen teilgenommen, und es wurden 200 Videosproduziert.Die Preisträger in der Kategorie "German Jewish History Awards" sind:- Karl-Heinz Nieren (Nordrhein-Westfalen): Im Jahr 1976 begannKarl-Heinz Nieren in seiner nordrheinwestfälischen HeimatstadtGeilenkirchen, Besuche auf dem jüdischen Friedhof für seineSchulklassen zu organisieren. Die Schülerinnen und Schüler warenschockiert, als sie erfuhren, dass ihre Stadt früher ein Zentrumjüdischer Kultur gewesen war, das von den Nationalsozialistenzerstört wurde. Seit dieser Zeit engagiert Nieren sich dafür, diesenTeil der Geschichte wieder ins öffentliche Bewusstsein zu rufen. Erhat zwei akribisch recherchierte Publikationen zur jüdischenBevölkerung Geilenkirchens herausgebracht und mit seinen Recherchendie Grundlage für die Verlegung von fast 100 Stolpersteinengeschaffen. Nieren ist Mitgründer der Initiative ErinnernGeilenkirchen, die sich für religiöse und kulturelle Toleranz undgegen Diskriminierung engagiert, und betätigt sich häufig alsGästeführer für ehemalige jüdische Bürger Geilenkirchens und ihreNachfahren.- Roland Müller (Sachsen): Das Interesse an jüdischer Geschichteund Kultur wurde bei Roland Müller, geboren im südbrandenburgischenElsterwerda, im Alter von 12 Jahren geweckt, nachdem er eineBrieffreundschaft mit einem jüdischen Mädchen in Warschau begonnenhatte. Zu seinem Hauptthema entwickelte sich die Geschichte der StadtBreslau (heute das polnische Wrocław). In seinen zahlreichenArtikeln und Büchern liegt der Fokus stets darauf, herauszuarbeiten,welch wichtige Rolle die jüdische Bevölkerung für dasgesellschaftliche Gefüge der Stadt gespielt hatte - und dass Vielfaltund Toleranz die Welt für alle Menschen lebenswerter machen.- Norbert Giovannini (Baden-Württemberg): In den vier Büchern undzahlreichen Artikeln, die Norbert Giovannini im Laufe seiner30-jährigen Tätigkeit geschrieben hat, widmet er sich unermüdlich derErforschung, Rekonstruktion und öffentlichen Vermittlung derjüdischen Vergangenheit Heidelberg. Er hat die Geschichte desjüdischen Lebens in der Stadt dokumentiert und von 1996 bis 2016Besuche von ehemaligen jüdischen Bürgern und ihren Nachfahren mitgestaltet. Darüber hinaus hat er Ausstellungen im HeidelbergerRathaus organisiert und an der Erstellung von Gedenktafeln amStandort der alten Synagoge mitgewirkt, auf denen die Namen HunderterHeidelberger Juden eingraviert sind, die in Konzentrations- undTodeslager deportiert wurden. Sein neuestes Buch Stille Helfer, dasim August erschienen ist, handelt von den vielen HeidelbergerBürgern, die jüdischen Mitbürgern während der NS-Zeit aktiv undnachhaltig geholfen haben.Zwei zusätzliche Auszeichnungen für herausragende Leistungen werden in diesemJahr verliehen an:- Sabeth Schmidthals (Berlin): Sabeth Schmidthals engagiert sichmit kreativen Lehrmethoden und viel Sensibilität und Empathie, umihre Schülerinnen und Schüler für Hass und Antisemitismus zusensibilisieren und sie dagegen aktiv werden zu lassen. DieJugendlichen an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Berlin habenüberwiegend einen Migrationshintergrund und stammen häufig ausmuslimischen Familien. Sie ist davon überzeugt, dass man Jugendlichenund ihren persönlichen Konflikten mit Empathie begegnen muss, bevorsie selbst ein Gefühl für das Leid anderer entwickeln können, undermutigt sie, die Migrationsgeschichten ihrer Familien zu erzählen.Ihre Lernprojekte sind partizipativ und interaktiv. Schmidthals istmit ihren Schülerinnen und Schülern schon nach Israel und zuGedenkstätten in Polen, Frankreich und Spanien gereist. Dafür leistetsie nicht nur Überzeugungsarbeit in den Familien und stellt sich demKampf mit der deutschen Bürokratie, sondern bemüht sich auch um eineüber die Schule hinausreichende Vernetzung mit anderen Organisationenund Institutionen.- Michael Batz (Hamburg): Ein Gespür für Geschichte(n) gepaart mitakribischem Forschungsdrang: Mit dieser Kombination hat der gefeierteDramaturg und Künstler Michael Batz inzwischen mehr als 20Dokumentarstücke zu Facetten der NS-Vergangenheit seiner HeimatstadtHamburg entwickelt. In seinen Produktionen lässt er historischePersonen mit ihren eigenen Worten aus Originalprotokollen auftreten.Themen sind beispielsweise die Versteigerung jüdischen Eigentums inHamburg, die Ermordung von Kindern auf Hamburger Krankenstationenoder der Einsatz von Frauen aus Auschwitz als Zwangsarbeiterinnen inder Stadt. Die stets gut besuchten Aufführungen finden alljährlichanlässlich des Holocaust-Gedenktags am 27. Januar statt.Sondervorstellungen für Schulklassen ziehen regelmäßig um die 800junge Menschen an.Am 27. Januar 2020 stehen die Preisträger im Rahmen eines Pressegesprächs (10:30Uhr) und bei der Preisverleihung (18:00 Uhr) für Interviews im BerlinerAbgeordnetenhaus zur Verfügung.Die Obermayer Awards wurden im Jahr 2000 von Dr. Arthur S. Obermayer(1931-2016), einem vielfältig engagierten amerikanischen Unternehmer undPhilanthropen, und seiner Frau, Dr. Judith H. Obermayer, ins Leben gerufen. DieVerwaltung erfolgt durch Widen the Circle, eine Abteilung derObermayer-Stiftung. Die Preisverleihung in Berlin wird durch das BerlinerAbgeordnetenhaus finanziell und organisatorisch unterstützt. Co-Sponsor ist dasLeo Baeck Institut (New York). Weitere Informationen zu den Auszeichnungen sowieden Preisträgern aus den Vorjahren finden Sie unter Widen the Circle bzw.www.obermayer.us/award.