Darmstadt (ots) -- 1 Mio. EUR für vier Forschungsprojekte im Bereich MultipleSklerose- Fördervolumen für unabhängige Multiple-Sklerose-Forschungerreicht insgesamt 6 Mio. EURMerck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen,hat heute die Preisträger des sechsten, jährlich vergebenenFörderpreises "Grant for Multiple Sclerosis Innovation (GMSI)" imRahmen des 34. ECTRIMS Kongresses in Berlin bekannt gegeben.Die Wahl fiel auf Forschungsteams aus Italien, Kanada und zweiGruppen aus Deutschland. Die in diesem Jahr ausgezeichneten Projektereichen von Identifizierung diagnostischer und prognostischerMS-Marker, besserem Verständnis der Immunmodulation, Verhinderung derKrankheitsprogression bis hin zur Steigerung der Lebensqualität. Dievier Preisträger erhalten insgesamt 1 Million EUR, um folgendeProjekte zu unterstützen:- The effects of eccentric strength training on limb spasticityand muscle weakness in people with MS: a pilot study (DieAuswirkungen exzentrischen Krafttrainings auf die Spastik derGliedmaßen und die Muskelschwäche bei Menschen mit MS: einePilotstudie): Professor Franca Deriu vom Fachbereich Biomedizinder Universität Sassari auf Sardinien, Italien- Identification of clinical, pathological and molecularcorrelates of meningeal inflammation in secondary progressive MS(Identifizierung von klinischen, pathologischen und molekularenKorrelaten der meningealen Entzündung bei sekundär progressiverMS): Professor Jennifer Gommerman und Dr. Valeria Ramaglia vomFachbereich Immunologie der Universität Toronto in Ontario,Kanada- Unexpected outcome of a clinical trial inspires new thinking:regulation of MS by the BAFF-April system (Unerwartetes Ergebniseiner klinischen Studie inspiriert zu neuem Denken: Regulierungder MS durch das BAFF-April-System): Professor Edgar Meinl vomInstitut für Klinische Neuroimmunologie, Klinikum derUniversität München und Biomedizinisches Centrum derLudwig-Maximilians-Universität München, Deutschland- Understanding the "immunome" of cerebrospinal fluid in MS (Das"Immunom" der Zerebrospinalflüssigkeit verstehen): PD Dr. GerdMeyer zu Hörste und Professor Heinz Wiendl des FachbereichsNeurologie der Universitätsklinik Münster, Deutschland"Merck setzt sich für innovative Wissenschaft ein, um das Lebenvon Menschen mit schweren Erkrankungen zu verbessern. Mit derFinanzierung von Forschungsprojekten - wie durch den "Grant forMultiple Sclerosis Innovation" - wird talentierten und inspirierendenForschern dabei geholfen, diese Erkrankung, die so viele Menschenbetrifft, besser zu verstehen und zu behandeln", sagte Dr. MariaRivas, Senior Vizepräsidentin Global Medical Affairs von Merck. "Wirsind stolz darauf, die unabhängige Forschung zu unterstützen undeinen Beitrag zu mehr Lebensqualität von erkrankten Menschen undihren Angehörigen zu leisten."Das GMSI-Förderprogramm wurde im Oktober 2012 ins Leben gerufen,um das Wissen über Multiple Sklerose (MS) zu erweitern und Menschenmit dieser Erkrankung zu unterstützen. Gegenstand der Untersuchungenfrüherer Preisträger waren molekulare Marker von MS, neuartigeBildgebungs- und Analyseverfahren der Magnetresonanztomografie (MRT)und Positronenemissionstomografie (PET) zum Nachweis und zurÜberwachung der Krankheit sowie Methoden zur Verringerung undReparatur von entzündungsbedingten Nervenschäden.Mit dem ECTRIMS Kongress beginnt auch die Bewerbungsphase für GMSI2019. Erneut vergibt Merck bis zu 1 Million Euro Fördermittel;potenzielle Themen könnten sein: Pathogenese von MS, Prognose vonMS-Subtypen, prädiktive Marker für Therapieansprechen, potenzielleneue Therapien, innovative Programme zur Unterstützung von Patienten,mobile Gesundheitsgeräte oder Therapiebeurteilungen ausPatientensicht.Weitere Informationen zum GMSI-Förderprogramm finden Sie onlineunter www.grantformultiplesclerosisinnovation.org.Zusätzlich zum GMSI-Förderprogramm vergibt Merck jährlich Mittelfür innovative Forschung in den Bereichen Fertilität (Grant forFertility Innovation), Onkologie (Grant for Oncology Innovation) undWachstum (Grant for Growth Innovation). Bisher wurden mehr als 90Preisträgern Forschungsmittel aus diesen Innovationsförderprogrammenzugesprochen.Merck setzt sich dafür ein, Innovationen und neue Denkweisen zufördern, die den Bereich Medizin weiter voranbringen können. Mehr zuden verschiedenen Innovationsprogrammen von Merck erfahren Sie hier:https://www.merckgroup.com/de/research/grants-and-awards.html.Über Multiple SkleroseMultiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankungdes zentralen Nervensystems und die häufigste, nicht-traumatische, zuBeeinträchtigungen führende neurologische Erkrankung bei jungenErwachsenen. Schätzungen zufolge sind weltweit circa 2,3 MillionenMenschen an MS erkrankt. Die Symptome können unterschiedlich sein,wobei vor allem Sehstörungen, Taubheit oder Kribbeln in denGliedmaßen sowie Kraftlosigkeit und Koordinationsprobleme auftreten.Am weitesten verbreitet ist die schubförmig verlaufende MS.Ausgewählte Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit derPublikation im Internet auch per E-Mail versendet: Nutzen Sie dieWeb-Adresse www.merck.de/newsabo, um sich online zu registrieren, diegetroffene Auswahl zu ändern oder den Service wieder zu kündigen.Über MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Rund 53.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologienweiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - vonbiopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder MultiplerSklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschungund Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oderLCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatzvon 15,3 Milliarden Euro.Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemischeUnternehmen der Welt. 