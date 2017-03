Preisträger des Deutschen Hörbuchpreises in WDR 5 zu hören

Köln (ots) -WDR 5 strahlt in den nächsten Wochen erstmals alle mit dem DeutschenHörbuchpreis 2017 ausgezeichneten Hörbücher aus. Den Anfang macht am18. März 2017 Joachim Meyerhoffs Live-Lesung von "Ach diese Lücke,diese entsetzliche Lücke". Es folgt am 1. April "Die Erfindung derRoten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager imSommer 1969" von Frank Witzel und Leonhard Koppelmann, am 8. April"Nackter Mann, der brennt" in der Lesung mit Ulrich Noethen und am15. April Bibiana Beglaus Interpretation von "Die Unglückseligen" vonThea Dorn. Die preisgekrönten Hörbücher laufen in der Sendung"Ohrclip - der Literaturabend", samstags von 21.05 bis 23.00 Uhr. EinPortrait der Preisträger wird jeweils freitags vor der Ausstrahlungim WDR 5-Kulturmagazin Scala zu hören sein.Das beste Kinderhörbuch "Im Labyrinth der Lügen", gelesen von StefanKaminski, wird im Sommerferienprogramm des WDR-KiRaKa und auf WDR 5gesendet und das beste Sachhörbuch "Geheime Sender" in einerspeziellen Bearbeitung im Laufe des April auf WDR5."Die Sendung aller Preisträgertitel auf WDR5 ist ein Novum und fürHörbuchfans eine großartige Möglichkeit, die Titel intensivkennenzulernen", sagt Florian Quecke, Programmchef von WDR 5.Details zum Deutschen Hörbuchpreis und zu den ausgezeichnetenProduktionen finden Sie unter www.deutscher-hoerbuchpreis.deHier die Sendetermine im Überblick:Beste Unterhaltung"Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" von Joachim Meyerhoff;Livelesung des AutorsVerlag: Random House Audio18.03.2017 (21.05 bis 23.00 Uhr; WDR5)Bestes HörspielDie Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einenmanisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 von Frank Witzelbelleville Verlag Michael Farin01.04.2017 (21.05 bis 23.00 Uhr; WDR5)Bester InterpretUlrich Noethen "Nackter Mann, der brennt" von Friedrich AniVerlag: Hörbuch Hamburg08.04.2017 (21.05 bis 23.00 Uhr; WDR5)Beste InterpretinBibiana Beglau "Die Unglückseligen" von Thea DornDer Hörverlag15.04.2017 (21.05 bis 23.00 Uhr; WDR5)Bestes SachhörbuchGeheime Sender. Der Rundfunk im Widerstand gegen HitlerDer Hörverlag April 2017Bestes KinderhörbuchStefan Kaminski "Im Labyrinth der Lügen" von Ute KrauseVerlag: cbj audio16., 23. und 30.07.sowie 06., 13.und 19.08.2017,jeweils ab 19:05 (KiRaKa)Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Uwe-Jens LindnerWDR Presse und InformationTel. 0221 / 220 7123uwe-jens.lindner@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell