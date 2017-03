Preissteigerungen für Mallorca Immobilien bis zu 15% / CRES präsentiert im Auftrag von Porta Mallorquina Real Estate dritte Ausgabe seiner Mallorca Marktstudie (FOTO)

Palma de Mallorca (ots) -Seit 2015 analysiert das Freiburger Institut Center for RealEstate Studies (CRES) im Auftrag von Maklerunternehmen PortaMallorquina Real Estate den Ferienimmobilienmarkt auf Mallorca.Datengrundlage der dritten Ausgabe bildeten 4.711 Immobilienangebote,die hinsichtlich Preis, Lage und Ausstattung näher untersucht wurden.Das Immobilienangebot auf Mallorca konzentriert sich imWesentlichen auf die westlichen Regionen und die Hauptstadt, knappzwei Drittel der angebotenen Immobilien liegen im Südwesten,Nordwesten sowie in und um die Hauptstadt Palma.Die im letzten Jahr deutlich gestiegene Nachfrage nach MallorcaImmobilien wirkt sich 2017 inselweit auf das Preisniveau aus. Diegrößte Steigerungsrate verzeichnen die Analysten mit 15% in derRegion Nordost, hier stiegt der durchschnittliche Quadratmeterpreisvon 3.530,- EUR im Vorjahr auf 4.070,- EUR in 2017.Die Region Südwest bleibt auch im laufenden Jahr die teuersteRegion auf Mallorca, hier stieg der durchschnittlicheQuadratmeterpreis von 5.150,- EUR auf 5.800,- EUR, was einerSteigerungsrate von +13% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Alsgünstigste Region 2017 löste die Inselmitte mit einemdurchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.070,- EUR die Region Südab, die in den Vorjahren die günstigsten Einstiegspreise bot.Die komplette Marktstudie steht zum kostenlosen Download auf derInternetseite von Porta Mallorquina Real Estate bereit:http://bit.ly/mallorca-studiePressekontakt:Porta MallorquinaReal Estate S.L.U.Headoffice PalmaC./ Colom 20 2BE-07001 Palma de Mallorca, Illes BalearsOriginal-Content von: Porta Mondial AG, übermittelt durch news aktuell