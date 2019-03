Preisspanne zwischen Benzin und Diesel wieder größer / Ausschläge insgesamt aber nur gering (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Benzin NYMEX Rolling":

München (ots) -Die Preisschwankungen an den deutschen Tankstellen sind derzeitgering. Laut aktueller Auswertung des ADAC kostet ein Liter Super E10im bundesweiten Durchschnitt 1,347 Euro und damit 0,7 Cent mehr alsin der Vorwoche. Diesel verbilligte sich im Mittel um 0,1 Cent auf1,267 Euro je Liter.Der Preisunterschied zwischen Benzin und Diesel, der seit EndeJanuar um die Spanne von 7 Cent pro Liter pendelte, hat sich auf 8Cent vergrößert. Dem steht bei der Steuerlast allerdings eineDifferenz von rund 22 Cent pro Liter gegenüber.Der ADAC empfiehlt Autofahrern, vor dem Tanken die Preise zuvergleichen. Wer die teilweise erheblichen Preisunterschiede zwischenverschiedenen Tankstellen und Tageszeiten nutzt, spart bares Geld undstärkt den Wettbewerb zwischen den Anbietern. Unkomplizierte undschnelle Hilfe bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise".Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt gibt es auch unterwww.adac.de/tanken.Mit dem ADAC Vorteilsprogramm günstiger tanken: ADAC Mitgliederbekommen einen Cent Rabatt pro Liter Kraftstoff - an jeder fünftenTankstelle in Deutschland. Alle Infos dazu unterwww.adac.de/mitgliedschaft/mitglieder-vorteilsprogramm.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell