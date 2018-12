Preisregen für ARTE-Koproduktion COLD WAR von Pawel Pawlikowski (FOTO)

Strasbourg (ots) -Im Rahmen einer feierlichen Gala am vergangenen Samstag fand die31. Verleihung des Europäischen Filmpreises in Sevilla statt. GroßerGewinner des Abends war die ARTE-Koproduktion Cold War, die mitinsgesamt fünf der begehrten Trophäen ausgezeichnet wurde.Cold War von Pawel PawlikowskiARTE France Cinéma, Opus Film SP Zoo, MK2Polen/Frankreich/GroßbritannienBester europäischer SpielfilmBeste RegieBestes DrehbuchBeste Darstellerin (Joanna Kulig)Bester Schnitt (Jaroslaw Ponkratov)Cold War wurde schon beim 71. Festival de Cannes für die BesteRegie ausgezeichnet.Außerdem wurden zwei weitere ARTE-Koproduktionen prämiert:Bester europäischer AnimationsfilmAnother day of life von Raul de la FuenteNDR/ARTE, Wüste Film, Platige Film, Walking the dogPolen/Spanien/Belgien/Deutschland/UngarnBeste Filmmusik (Christopher M. Kaiser und Julian Maas)3 Tage in Quiberon von Emily AtefNDR/ARTE, Rohfilm, Dor Film, Sophie-Dulac FilmPressekontakt:Katja Birnmeier / katja.birnmeier@arte.tv /T +33 (0)388 14 21 52 / F +33 (0)388 14 23 50ARTE G.E.I.E. 4 quai du Chanoine Winterer, BP 20035, F-67080Strasbourg Cedex, Postfach 1980, D-77679 KehlOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell