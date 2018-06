Preisniveaus: Unterschiede fast bis zum Dreifachen zwischen den EU-Mitgliedstaaten (FOTO)

Luxemburg (ots) -Bei den Preisniveaus für Verbrauchsgüter und Dienstleistungen gabes 2017 in der Europäischen Union (EU) große Unterschiede. InDänemark (142% des EU-Durchschnitts) war das Preisniveau am höchsten.Darauf folgten Luxemburg (127%), Irland und Schweden (je 125%),Finnland (122%) und das Vereinigte Königreich (117%). Das niedrigstePreisniveau fand sich dagegen in Bulgarien (48%), während Rumänien(52%) und Polen (56%) bei nur knapp über 50% des Durchschnitts lagen.Mithin unterschieden sich die Preisniveaus für Verbrauchsgüter undDienstleistungen in der EU zwischen dem günstigsten und dem teuerstenMitgliedstaat fast um das Dreifache.Diese Daten über Verbraucherpreisniveaus im Jahr 2017 stammen auseinem Artikel, der von Eurostat, dem statistischen Amt derEuropäischen Union, veröffentlicht wurde.Im Jahr 2017 war das Preisniveau eines vergleichbaren Warenkorbsvon Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken im teuerstenMitgliedstaat mehr als doppelt so hoch wie im günstigsten. DiePreisniveaus reichten von 62% des EU-Durchschnitts in Rumänien und65% in Polen bis 150% des Durchschnitts in Dänemark. In Deutschlandlag es bei 108%.Die Preisniveaus von alkoholischen Getränken und Tabakwaren wiesendeutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten auf.Das niedrigste Preisniveau wurde 2017 in Bulgarien (56% desDurchschnitts) verzeichnet. Die höchsten Preise wurden hingegen inIrland (174%) und dem Vereinigten Königreich (157%) registriert. InDeutschland lag es bei 96% des EU-Durchschnitts.Dienstleistungen von Hotels und Restaurants sind eine weitereKategorie, in der sich die Preisniveaus markant unterschieden. DiePreisniveaus reichten von 45% des EU-Durchschnitts in Bulgarien bis151% in Dänemark. In Deutschland lagen die Preise in dieser Kategoriebei 110%.Unterhaltungselektronik stellt eine Produktgruppe mit geringerenPreisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten dar: Die Spannereichte von 86% des Durchschnitts in Irland bis 110% in Dänemark undFrankreich (Deutschland: 100%). Auch Bekleidung ist eineProduktgruppe, in der die Preisunterschiede zwischen denMitgliedstaaten weniger stark ausgeprägt waren, wobei Bulgarien (80%des Durchschnitts) am preiswertesten und Schweden (134%) am teuerstenwar (Deutschland: 105%). Mit der bemerkenswerten Ausnahme vonDänemark (144% des Durchschnitts) und den Niederlanden (121%) warendie Preisunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten auch bei privatenVerkehrsmitteln eher begrenzt und reichten von 81% in der Slowakeibis 111% in Finnland, Irland und Portugal (Deutschland: 99%).Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns aufFacebook: EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell