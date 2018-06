Preisniveau in Deutschland 5,0 % über EU-Durchschnitt

Wiesbaden (ots) - Das Preisniveau der privaten Konsumausgaben inDeutschland lag im Jahr 2017 um 5,0 % über dem Durchschnitt der 28Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war jedoch das Preisniveau inden meisten direkten Nachbarstaaten weiterhin höher als inDeutschland. Lediglich in Polen und der Tschechischen Republik warendie Lebenshaltungskosten deutlich niedriger.Am teuersten innerhalb der EU war es in Dänemark, wo dasPreisniveau um 41,5 % über dem Durchschnitt aller 28 Mitgliedstaatenlag. Mit einigem Abstand folgen Luxemburg (+ 26,9 %), Schweden (+25,5 %), Irland (+ 25,4 %) und Finnland (+ 22,2 %). Am günstigsteninnerhalb der EU bleibt es in Bulgarien: Hier mussten dieVerbraucherinnen und Verbraucher für den Erwerb eines repräsentativenWarenkorbs etwa halb so viel zahlen (- 51,6 %) wie imEU-Durchschnitt.Bei den europäischen Staaten außerhalb der EU mussten dieVerbraucherinnen und Verbraucher in Island (+ 66,0 %), in der Schweiz(+ 59,0 %) und in Norwegen (+ 42,7 %) noch tiefer in die Taschegreifen als in Dänemark. Sehr viel niedriger waren dieLebenshaltungskosten in Mazedonien, wo die Preise mit - 53,0 %deutlich unter dem EU-Durchschnitt und damit auf einem vergleichbarenNiveau mit Bulgarien lagen.Diese Angaben basieren auf vorläufigen Ergebnissen zuKaufkraftparitäten und vergleichenden Preisniveaus, die dasStatistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) am 20. Juni 2018veröffentlicht hat.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte:Zwischenörtliche Preisvergleiche, Telefon: +49 (0) 611 / 75 35 30www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell