Preiskrieg und Margenverfall: Deutsche Mobilfunkanbieter verlieren 2,7 Prozent Umsatz pro Jahr und Kunde (FOTO)

München (ots) -Die aktuelle Studie "An Industry at Risk: Commoditization in theWireless Telecom Industry" von Strategy&, der Strategieberatung vonPwC, zeigt, dass gesättigte Märkte, fehlende Service-Innovationen undausufernder Preiskampf Mobilfunkanbieter weltweit zur strategischenNeuausrichtung der Geschäftsmodelle zwingen. Vor allem in denIndustrienationen sinken die durchschnittlichen Einnahmen derAnbieter pro Nutzer (Average Revenue per User/ARPU) seit Jahren undauch die Marktanteile der großen Player gleichen sich zunehmend an.So reduzierten sich die nach Bevölkerungsgröße gewichteten Umsätzeder Mobilfunkanbieter pro Nutzer in den 59 untersuchten Ländernzwischen 2006 und 2016 im Schnitt um insgesamt 35 Prozent, dasbedeutet einen durchschnittlichen Rückgang um 4 Prozent pro Jahr. Miteinem Marktvolumen in Höhe von 26,5 Milliarden Euro (2015) ist derdeutsche Mobilfunkmarkt der größte in Europa. Gleichzeitig kann eraber mit einer Marktdurchdringung von 145 Prozent und 117 Millionenlaufenden Mobilfunkverträgen (2015) auch als weitgehend gesättigtbetrachtet werden. In diesem preisfixierten Markt schrumpften dieErlöse der deutschen Anbieter zwischen 2011 und 2015 pro Kunde undJahr um 2,7 Prozent."Die Telekommunikationsindustrie sieht sich einer zunehmendenKommoditisierung ausgesetzt. Nachdem ein signifikanterWettbewerbsvorteil über die Netzqualität kaum noch möglich ist,verlagert sich ihr Wettbewerb zunehmend auf das Serviceportfolio undnicht zuletzt auf den Preis", kommentiert Stefan Eikelmann, Partnerbei Strategy&. "Um die EBITDA-Margen aber nicht in einem ruinösenPreiskampf endgültig auf Talfahrt zu schicken, müssen dieNetzbetreiber neben klassischen Effizienzsteigerungsmaßnahmen vorallem an einer Differenzierung durch Services und Inhalte arbeiten."Mit Blick auf die Unterschiede zwischen den ARPUs der einzelnenAnbieter und ihren Marktanteilen wurden 93 Prozent der weltweituntersuchten Märkte im Stadium der Kommoditisierung verortet.Lediglich in Schwellenländern wie Mexiko und Brasilien haben dieMobilfunkanbieter noch Wachstumspotential durch ihre generischenAngebote."Der massive Kommoditisierungstrend im Mobilfunkmarkt ist für dieAnbieter in den Industrienationen mit unmittelbarem Handlungsdruckverbunden, wenn sie als Unternehmen langfristig bestehen wollen. DieMobilfunkanbieter müssen strategische Kostensenkungsprogramme inAngriff nehmen, die eigenen Wertschöpfungsketten überdenken und sichvor allem über innovative Services vom Wettbewerb differenzieren. Umden aktuellen Prozess zu verlangsamen oder sogar aufzuhalten, solltendie Anbieter in ihrem Portfolio auf Trendthemen wie Smart Home oderConnected Car setzen und bereits heute das Thema 5G berücksichtigen",so das Fazit von Stefan Eikelmann.Die Studie "An Industry at Risk: Commoditization in the WirelessTelecom Industry" erhalten Sie unterhttp://www.strategyand.pwc.com/reports/industry-at-risk.