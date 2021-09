Preiskorrektur bei Palladium, Platin und Rhodium

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Einen starken Preisrückgang gab es beim Palladium. Sein Preis ist seit dem Rekordhoch von 2.981 USD/oz am 23. April '21 auf nunmehr 1.961 USD/oz gefallen – ein Verlust von 34 Prozent; allein in der letzten Woche fiel die Notierung um 208 USD/oz. Palladium wird vor allem in der Katalysatorentechnik für Benzinmotoren eingesetzt. Es wird geschätzt, dass das Gesamtangebot von Palladium in ...



