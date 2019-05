Preisgeld-Vergleich: Bei diesen Turnieren gibt es die höchsten Prämien

Wien (ots) -- Wettbasis analysiert die Höhe der Preisgelder von 25 Wettkämpfenin 14 Sportarten- Tennisspieler erhalten Millionen, Radfahrer zum Teil nurvierstellige Beträge- Große Unterschiede zwischen den GeschlechternBei den meisten Sportturnieren erhält nicht nur einen Pokalsondern auch ein Preisgeld. Je nach Sportart und Geschlechtunterscheidet sich dieses jedoch erheblich. Dies geht aus einerUntersuchung der Informationsplattform für Sportwetten, Wettbasis(www.wettbasis.com), hervor. Das Unternehmen hat die Prämien voninsgesamt 25 Wettkämpfen aus 14 verschiedenen Sportarten ermitteltund verglichen.Millionengewinne für TennisspielerEin Sieg von eines der vier Grand-Slam-Turniere wird fürTennisspieler im Durchschnitt mit rund 2.726.000 Euro prämiert. ImGegensatz zu vielen anderen Sportarten erhalten die weiblichen sowiemännlichen Spieler dabei die gleiche Summe für den Erfolg. Neben denGrand-Slam Turnieren wird auch bei den ATP Finals mit 1.135.000 Euroein Millionenbetrag für den Sieger ausgelobt.Tour de France bei Prämien für Rennradfahrer vornDie Prämien für die großen Fahrrad-Events fallen dagegen deutlichniedriger aus: Für den Gewinn der prestigeträchtigen und 22 Tageandauernden Tour de France erhält der Sieger 500.000 Euro. Wesentlichweniger bekommen die Sportler beim Giro d'Italia oder Vuelta aEspaña. Das Preisgeld beziffert sich hier auf 266.000 Eurobeziehungsweise 150.000 Euro. Noch niedriger sind die Prämien bei derStraßenrad-WM: Der Titel bringt den männlichen und weiblichenWeltmeistern nur 7.667 Euro ein.Millionen-Unterschiede bei den TeamsportartenDer Gewinner der Fußball Champions League bekommt neben dem Pokalund Medaille rund 66 Millionen Euro ausgezahlt. Damit ist die FußballChampions League das am besten dotierte Turnier unter denTeamsportarten. Auch bei anderen Fußballturnieren fließenMillionenbeträge für die Sieger. So erhält der Sieger desDFB-Pokalfinales rund 10 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die 53Personen aus dem Gewinnerteam des US-Superbowls teilen sich rund 5Millionen Euro.Noch geringer sind die Gewinne bei anderen Ballsportarten. Sobeläuft sich das Preisgeld der Basketball Champions League auf 1Million Euro. Die Prämie der Eishockey WM liegt bei rund 700.000Euro. Während die Herren bei den Volleyball World Championships nurrund 177.000 Euro gewinnen können, fällt das Preisgeld für dieDamenmannschaft um ein fünffaches höher aus (886.770 Euro).Detaillierte Informationen zu allen verglichenen Turnieren findenSie unter:https://www.wettbasis.com/sportwetten-news/preisgeld-vergleich.htmlÜber WettbasisWettbasis (www.wettbasis.com) ist die führendeInformationsplattform für Sportwetten in Deutschland. Auf der Websitewerden täglich detaillierte Analysen, Statistiken, Anbietervergleicheund Wetttipps veröffentlicht, um Sportbegeisterte mit dem nötigenKnow-How für ihre Tipps zu versorgen. Das Unternehmen wurde 2002 inWien gegründet und wird von Jesper Søgaard geleitet. Wettbasis istTeil des weltweit führenden Entwicklers für Informationsseiten in deriGaming-Industrie, Better Collective (www.bettercollective.com). Von250 Better Collective Mitarbeitern sind 18 am Standort in Wienbeschäftigt.Pressekontakt:Luisa Lindenthal | luisa.lindenthal@tonka-pr.com | 030.403647.613Original-Content von: Wettbasis, übermittelt durch news aktuell