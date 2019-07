Preisgekröntes Produkt von Hongji soll demnächst auf den europäischen Markt kommen

Schanghai (ots/PRNewswire) - Vor Kurzem wurde das "FlyingDragon"-Fahrrad von Hongji auf der 29. China Cycle 2019 mit derGold-Medaille in der Kategorie Innovationen ausgezeichnet. DerGewinner dieses Preises steht für das beste Angebot in seiner Klasseund setzt die Maßstäbe für die chinesische Branche für Fahrräder undElektrofahrräder.Das Rad ist vergleichbar mit dem letzten Coup des Hongji-Team, dem"Mobike Classic" aus dem Jahr 2016, das weltweit immer noch auf denStraßen unterwegs ist. Das Sieger-Rad wird in derMikromobilitätsbranche als Fahrrad mit der höchsten Qualität gesehen.Das "Flying Dragon" trägt zudem beim Design mit seinemeinzigartigen Einachs-Kardanantrieb die deutliche Handschrift desTeams. Allerdings ist beim Flying Dragon, im Vergleich zumVorgängermodell, der Winkel zwischen Achse und Transmissionsstrangmit 85° statt 90° optimaler eingestellt, was für wesentlich mehrGeschwindigkeit sorgt und im Vergleich zu herkömmlichenKettenantrieben zu mehr Fahrspaß führt. Zweitens wird der Rahmen angetrennten Orten gefertigt und zusammengebaut, was Verpackung undTransport einfacher macht und die Transportkosten extrem senkt.Drittens ist das Design mit seinem modularen Zusammenbau soangepasst, dass die Streckgrenze ausgedehnt wird. Bei der Abdeckungdes Transmissionsstrangs kommt die neueste Technik zum Einsatz, damitGröße und Stabilität der Struktur auf jeden Fall stimmen. Dabei sorgtdie Abdeckung auch für ein attraktiveres Erscheinungsbild und machtdas Fahrrad sportlicher und stilvoller. Bei der Wahl der Reifen istdas Flying Dragon schließlich auch noch sehr flexibel und fährtsowohl mit Vollgummi- als auch mit Luftreifen, ohne dass hierfürirgendetwas speziell angepasst werden müsste.Die meisten Mitglieder des Kernteams von Hongjun Xu kommen aus derAutoindustrie. Sie haben die Struktur des Fahrrads neu gestaltet unddie Gesamtzahl der Einzelteile von einigen Hundert auf gerade einmaletwas mehr als 80 reduziert.Hongjun Xu, ehemaliger Mitgründer von Mobike und jetzt Gründer undCEO von Hongji, möchte sein Team dahin bringen, dass das Unternehmenzum weltweit professionellsten Anbieter von Lösungen für dieMikromobilität wird. Hongji ist bereits jetzt Zulieferer von Hardwareund Komplettlösungen für die wichtigsten "SharedMobility"-Plattformen der Welt. Außerdem wird es seinen Weg, dasFahrrad neu zu definieren und neu zu erfinden, fortsetzen und dabeidie modernsten Technologien einsetzen, damit Hongji zur Premium-Markeim Bereich Mikromobilität wird.Derzeit entwickelt Hongji sein Fahrrad für die Zukunft. DerPrototyp sieht mit seinem modularen Rahmen in Schwarz und seinemschlanken, schnittigen Design ziemlich cool aus. Dabei erinnertnichts an die Behäbigkeit, die man bei herkömmlichen Fahrrädernhäufig findet. Zudem ist es auch Teil des Internets der Dinge, dassich über das Smartphone mit einem Big-Data-Backend verbinden kann.Die Unterstützung für den Motorantrieb kann sich je nach Gelände undVerkehrsbedingungen automatisch anpassen. Und damit wird der Fahrer,selbst bei Strecken über 16 Kilometern, nie aus der Puste kommen.Hongji wird sein "Fahrrad der Zukunft" voraussichtlich im 3. Quartal2019 auf den europäischen Markt bringen.Pressekontakt:Wang Miao+ 86 18316494223wangmiao@hongjibike.comOriginal-Content von: Hongji Bike, übermittelt durch news aktuell