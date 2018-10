Preisgekröntes Ausbildungsmanagement / Digitalaward des Landes Nordrhein-Westfalen für Azubi-Navigator von u-form Testsysteme (FOTO)

Solingen (ots) -Mit dem "Azubi-Navigator" hat u-form 2017 eine ganzheitlicheLösung für das Ausbildungsmanagement vorgelegt. Für das mit Methodendes agilen Projektmanagements entwickelte digitale Tool hat derAusbildungsspezialist am 11. Oktober auf dem RuhrSummit in Bochum denPreis der Digitalen Wirtschaft in der Kategorie Mittelstand erhalten.Mit dem Award zeichnet das Wirtschafts- und Digitalministerium vonNordrhein-Westfalen innovative Geschäftsideen in der digitalenTransformation aus.Digitalisierung von Ausbildungsprozessen"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Der Azubi-Navigatorschließt eine große Lücke in der Digitalisierung vonAusbildungsprozessen", sagt Felicia Ullrich, Geschäftsführerin vonu-form Testsysteme: "Denn den meisten Ausbildern bleiben nur zwischenzwei und fünf Stunden pro Woche, um ihre Auszubildenden zu betreuen.Händische Prozesse beanspruchen derzeit noch zu viel wertvolle Zeit."Geänderte Ansprüche der AzubisAusbilder müssen Azubis Ausbildungsinhalte vermitteln, siemotivieren, rechtzeitig in die passende Abteilung delegieren undihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es mal brennt. Hinzukommen das rechtliche Rahmenwerk (IHK-Prüfungskataloge,Rahmenlehrpläne, Ausbildungsordnungen und die Berufsschule) sowie dieräumlichen und personellen Kapazitäten, dieAusbildungsverantwortliche im Blick haben müssen. Ohne eineumfassende digitale Lösung fällt es zunehmend schwer, nicht denÜberblick zu verlieren. Außerdem haben sich die Ansprüche der jungenZielgruppe an die Prozesse im Kontext der betrieblichen Ausbildung inden vergangenen Jahren dramatisch verändert. Eine digitaleErwartungshaltung der Azubis trifft vielfach auf traditionelleanaloge Prozesse in den Betrieben.Gamification-ElementeDer Azubi-Navigator begleitet Ausbildungsverantwortliche undAzubis von Anfang an digital durch die duale Ausbildung. Mit wenigenKlicks haben Ausbildungsverantwortliche alles im Blick. Auch dieAzubis können jederzeit Daten pflegen und aktualisieren sowieLernlektionen per Smartphone abwickeln. Um die Azubis in das Tooleinzubinden, nutzt der Azubi-Navigator einen Gamification-Ansatz,also (online-)spieltypische Elemente. Persönliche Lernerfolge werdenbelohnt. Wenn die Azubis bestimmte Ziele erreichen, gibt es virtuelle"Azubi-Taler"; dadurch sind je nach Bedarf und Wunsch desAusbildungsunternehmens reale Belohnungen per Incentive-Shop möglich.Integrierte LerninhalteAngelehnt an den Ausbildungsrahmenplan vermittelt das Toolberufsbegleitend und je nach Stand der Ausbildung spezifischeLerninhalte. Die Auszubildenden erhalten zur Vorbereitung aufKlassenarbeiten individuell auf sie zugeschnittene Lernempfehlungen.Auch auf die IHK-Prüfungen bereitet der Azubi-Navigator gezielt vor.Lerninhalte sind umfassend und zielgruppenorientiert eingebunden -vom Videotutorial über Lernkarten bis zur Prüfungssimulation.Ausbildungsverantwortliche erfahren automatisch Lernstände,Lernaktivitäten und anstehende Termine ihrer Azubis.Komplexe Versetzungsszenarien einfach managenZahlreiche Funktionen unterstützen sie bei wiederkehrendenAufgaben. So werden Ausbildungsverantwortliche und Azubis zumBeispiel daran erinnert, wenn sie die Berichtshefte durchsehenbeziehungsweise ausfüllen oder abgeben müssen. Egal ob die AzubisBerichtshefte digital oder analog führen: Mit dem Azubi-Navigatorhaben sie alles an einem Ort und können sie digital einreichen. Zudembietet der Azubi-Navigator eine umfassende Funktion für dieVersetzungsplanung, die auch die komplexen Versetzungsszenarien intechnischen Ausbildungsberufen abbilden kann.Ausbildungsbetriebe können den Azubi-Navigator kostenlos testen:www.azubinavi.deÜber die u-form GruppeDer U-Form-Verlag bietet Materialien zur Vorbereitung aufIHK-Prüfungen. Das Solinger Familienunternehmen ist seit über 40Jahren Partner der Industrie- und Handelskammern. Die u-formTestsysteme GmbH & Co. KG wurde 2007 aus dem Verlag ausgegliedert.Unternehmen profitieren von den über 30 verschiedenen praxisnahen undtätigkeitsbezogenen Einstellungstests des Unternehmens. Mit opta3bietet es eine moderne Plattform für Online-Einstellungstests und inForm des "Bewerbernavigators" ein elektronischesBewerbermanagementsystem. Beide Lösungen sind passgenau auf denBedarf von ausbildenden Organisationen zugeschnitten. Mit dem"Azubi-Navigator" bietet u-form seit 2017 ein einzigartiges,cloudbasiertes Tool, um die duale Ausbildung zu optimieren.Ausbildungsverantwortliche werden dadurch entlastet. Sie könnenLernerfolge ihrer Auszubildenden steuern und sie punktgenau aufKlausuren und Prüfungen vorbereiten. u-form fördert Austausch undWissen zum Thema Rekrutierung von Auszubildenden, zum Beispiel durchdie regelmäßig erscheinende Studie "Azubi-Recruiting Trends". DieGeschäftsführerin Felicia Ullrich hat sich in den vergangenen Jahrenbundesweit als Keynotespeakerin zu Ausbildungsthemen einen Namengemacht. Zu den Kunden von u-form Testsysteme zählen namhafteUnternehmen wie Dräger, Festo, Ford, Henkel, Merck, Obi und TUI.www.testsysteme.dewww.u-form.de