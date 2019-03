Finanztrends Video zu



Baden-Baden (ots) -"Beuys" (SWR/WDR/Arte) von Andres Veiel am Mittwoch, 17. April2019, 22:45 Uhr im ErstenDer vielfach ausgezeichnete Dokumentarfilm "Beuys" von FilmemacherAndres Veiel kommt ins Fernsehen: Das Erste zeigt die Koproduktionvon SWR/WDR/Arte unter der Federführung des SWR (Produktion: zero onefilm, Thomas Kufus) am 17. April um 22:45 Uhr. Der Dokumentarfilm istdas Ergebnis einer akribisch recherchierten und montierten Collageunzähliger, bis dato unerschlossener Bild- und Tondokumente. So zeigt"Beuys" einen vielschichtigen Menschen, Künstler und späterenGrünen-Politiker, der seiner Zeit voraus war und deshalb heute umsoaktueller erscheint.Joseph Beuys: politischer Visionär, aktueller Künstler DerKünstler mit dem Hut, der sein eigenes Leben mithilfe von Fett undFilz erfolgreich mythologisierte, wurde für Filmemacher Andres Veielnach der Finanzkrise 2008 wegen einer anderen Fähigkeit, seinervisionären Kraft, wieder aktuell. Denn Beuys hatte schon lange vorherdie These vertreten, dass "Geld keine Ware sein darf". Beuys wardavon überzeugt, dass der Geldhandel die Demokratie unterwandernwürde.Ein erweiterter Kunstbegriff - für das Leben Mit den Mitteln derKunst wollte er "die Ökonomie neu erfinden" und erklärte umgekehrtseine politischen Aktionen zu einem Teil seiner Kunst. Für dieseAnnäherung von Kunst und Leben boxte er, parlierte, dozierte,telefonierte, ließ zur documenta in Kassel tausende Eichen pflanzen.Er erklärte dem toten Hasen die Kunst, sperrte sich in den USA miteinem Koyoten in einen Käfig. Wollen wir eine Revolution ohne Lachenmachen? fragte er grinsend. Sein erweiterter Kunstbegriff führte ihnmitten ins Zentrum auch heute noch relevanter, gesellschaftlicherDebatten. Keiner konnte ahnen, dass der Film in einer Zeitfertiggestellt werden würde, in der sich immer mehr Menschen nacheiner Vergangenheit sehnen, die es nie gegeben hat.Filmpreise 20182018 wurde "Beuys" gleich zweifach mit dem deutschen Filmpreisausgezeichnet: Der Dokumentarfilm gewann in den Kategorien "BesterDokumentarfilm" und "Bester Schnitt" und war nominiert in derKategorie "Beste Filmmusik". Daneben gewann er den BayerischenFilmpreis in der Kategorie "Beste Montage".Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://swr.li/beuys-von-andres-veielFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273,Bruno.Geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell