Unterföhring (ots) -Beste Show-Unterhaltung am SAT.1-Sonntag! Ab dem 21. Oktober heißtes preisgekrönte Unterhaltung hoch zwei: Um 20:15 Uhr gibt esStreicheleinheiten für die Ohren in der mit dem DeutschenFernsehpreis ausgezeichneten Musikshow "The Voice of Germany". Direktim Anschluss, um 22:50 Uhr, lädt Luke Mockridge zur Lach-Kur in einerneuen Staffel von "LUKE! Die Woche und ich". Die Comedy-Show gewanngerade zum zweiten Mal in Folge den Deutschen Comedy-Preis.Gerüstbauer Giuliano rührt Yvonne Catterfeld bei #TVOG zu TränenMichi Beck hält Yvonne Catterfeld fest im Arm. "Wir halten zusammen... Tief durchatmen ... so, und weiter geht's!" Der einzige weibliche#TVOG Coach kämpft mit den Tränen. Grund dafür ist Guiliano DeStefano, 25 Jahre alt und Gerüstbauer. Der junge Mann aus Rankweil inÖsterreich steht zum ersten Mal in seinem Leben auf einer Bühne undperformt bei "The Voice of Germany" "A Song For You" von DonnyHathaway. Bislang funktionierte Guiliano seinen Arbeitsplatz zurBühne um. Giuliano: "Je höher ich komme, umso lauter singe ich."Welche Reaktionen er mit seinem Gesang auslöst, erfährt Guiliano nachseiner Performance. Yvonne Catterfeld: "Ich bin wirklich richtiggerührt, auch zu Tränen. Und dann hatte ich einen Moment, wo ich anRoger Cicero denken musste ...", Yvonnes Stimme bricht. Nach derKnuddel-Einheit von Michi Beck fährt sie tapfer fort: "Irgendetwashast du in mir ausgelöst, dass ich an diesen wunderbaren, großen,einzigartigen Sänger gedacht habe. Es war wirklich wundervoll." Dieganze Geschichte und noch viele weitere, großartige Talente in "TheVoice of Germany" am Sonntag, 21. Oktober, 20:15 Uhr in SAT.1.Luke Mockridge geht mit "LUKE! Die Woche und ich" 2018 nachFinnlandWeltenbummler Luke Mockridge goes international: Nach Kanada geht derEntertainer 2018 für "LUKE! Die Woche und ich" nach Finnland. In derneuen Staffel seiner preisgekrönten Comedy-Show begleitet SAT.1 Lukeab Sonntag, 21. Oktober, um 22:50 Uhr, dabei wie er gemeinsam mitComedy-Kumpel Faisal Kawusi das skandinavische Land bereist, miteiner Mission: berühmt zu werden! "'Berühmt werden' ist ja einkomplett relativer Begriff, aber trotzdem Ziel für so vieleMenschen", sagt Luke Mockridge. "Es geht darum zu überprüfen, ob wirin Deutschland lediglich Glück hatten und ob wir in einem fremdenLand bei null anfangen können und es trotzdem irgendwie schaffen 'Bigin Finland' zu werden." Wer hat im Bekanntheitsrennen die Nase vorn?Für die musikalische Unterhaltung zurück im Studio sorgen wiederwöchentlich wechselnde Bands. Den Auftakt macht Bosse. Außerdem freutsich Luke Mockridge auf Dennis aus Hürth als weiteren Gast und setztsich mit seinen Themen der Woche auseinander. Fotos aus der Show gibtes am Freitag auf der SAT.1-Presselounge unter www.presse.sat1.de.Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2018 oder unterwww.TheVoiceofGermany.de.Die besten Talente aus The Voice of Germany gehen auch dieses Jahrwieder auf Tour. Tickets und Infos zur "The Voice of Germany - livein Concert"-Tour gibt es auf www.thevoiceofgermany.de/tour.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Carina Castrovillari (#TVOG)Frank Wolkenhauer ("LUKE! Die Woche und ich")Tel. +49 [89] 9507-1192, -1108Tel. +49 [89] 9507-1158Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198 - 80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell