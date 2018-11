Preisgekrönte Technologie bringt Europäer und Flüchtlinge einander näher bei der AidEx 2018

Brüssel (ots/PRNewswire) -Eine Gelegenheit für virtuelle Interaktionen mit Flüchtlingen undzur Begegnung mit der gesamten internationalen Hilfe undEntwicklungsgemeinschaftBei der AidEx (https://www.aid-expo.com/?utm_source=AidEx&utm_medium=Press%20release&utm_campaign=aidex2018), der größten Veranstaltungfür die internationale Hilfe und Entwicklungsgemeinschaft, die am 14.und 15. November in der Brussels Expo stattfinden wird, werden mehrals 2.000 Menschen zusammenkommen, um zu erörtern, welchen Beitragdie Technologie im Zeitalter der digitalen Revolution zu einerpositiven Entwicklung der Gesellschaft leisten kann.Im Rahmen einer Ausstellung, bei der UN-Organisationen,Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und 200 Handelsorganisationenvertreten sein werden, erhalten Teilnehmer die Gelegenheit, mit Hilfeverschiedener neuartiger und immersiver Anwendungen in neue Sphäreneinzutauchen, wo sie ihr Mitgefühl und ihr Wissen erweitern können.Machen Sie es sich bequem auf der 'Red VR Bench' (https://www.aid-expo.com/blog/210-prize-winning-refugee-vr-experience-at-aidex-2018)und sehen Sie sich den preisgekrönten Virtual-Reality-Film des RotenKreuzes an, in dem syrische Flüchtlinge den Teilnehmern von ihremAlltag, ihren Schwierigkeiten und ihren Zukunftsträumen erzählen.Fiebern Sie mit beim Aid Innovation Challenge Live Final(https://www.aid-expo.com/brussels-event/aid-innovation-challenge),in dem drei Erfinder um den Preis für das beste Produkt zurEffizienzsteigerung bei der humanitären Hilfe kämpfen.Greifen Sie zum Kopfhörer und stöbern Sie durch den Pop-up-Ladendes Welternährungsprogramms, der bereits von Paris über Warschau,Berlin und Amsterdam bis nach Brüssel gereist ist, um den Menschen inEuropa den normalen und doch außergewöhnlichen Alltag derFlüchtlingsfamilien in der Türkei näherzubringen.ZUR KOSTENLOSEN ANMELDUNG(https://aidexbrussels-2018.reg.buzz/pressrelease)Sehen Sie sich die inspirierende Comic- und Cartoon-Ausstellungder UN-Frauen mit dem Titel "Gender Equality: Picture it!" an, mitkreativen Beiträgen junger Menschen aus zahlreichen Ländern, die zumBotschafter für Frauen und Mädchen aus aller Welt werden möchten.Bei einem interaktiven Workshop zum Thema digitale Kommunikationund Absicherung werden einige der wichtigsten Sicherheitsexperten aufdem Gebiet der humanitären Hilfe vertreten sein, u. a. von Save theChildren, NRC und den Vereinten Nationen.AidEx stellt unter anderem den Rahmen für eine hochkarätigeKonferenz dar, die darauf abzielt, die Diskussion über dieEffektivität von Hilfs- und Entwicklungsarbeit zu fördern. Zu denThemen, die Branchenexperten beschäftigen werden, gehört u. a. derEinfluss von Technologie auf die Sicherung einer gemeinsamen Zukunft,die weltweite digitale Integration und die Verbesserung nachhaltigerEntwicklungsziele.Zu den Keynote-Referenten gehören die Generaldirektorin derEuropäischen Kommission, Monique Pariat, der Innovationsleiter imBüro des Generaldirektors für das IKRK, Nan Buzard, sowie Sir StephenO'Brien, ehemaliger UN-Untergeneralsekretär für humanitäreAngelegenheiten und Nothilfekoordinator.Qatar Charity, die führende NGO für die Gestaltung des NahenOstens, wird ebenso anwesend sein wie der US-Botschafter für Belgien,einer von 30 Botschaftern aus aller Welt, die der Veranstaltungbeiwohnen werden. Die Veranstaltung stellt eine großartigeGelegenheit dar, neue Kontakte mit Fachleuten aus der Branche zuschließen und unter einem Dach zusammenzuarbeiten.Nähere Informationen zu den Referenten und einzelnenVeranstaltungen finden Sie im Konferenzprogramm hier.(https://www.aid-expo.com/brussels-event/conference)Zur kostenlosen Teilnahme an der AidEx 2018 können Sie sich hier(https://aidexbrussels-2018.reg.buzz/pressrelease) anmeldenPressekontakt:erhalten Sie bei:Anastasia KyriacouAidEx Pressesprecherin+44-(0)20-7886-3076anastasia.kyriacou@montex.co.ukOriginal-Content von: Aidex, übermittelt durch news aktuell