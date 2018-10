Preisgekrönte RWS Entertainment beginnt mit internationaler Casting-Tour für den neuen Partner Europa-Park

RWS sucht nach erstklassigen Talenten fürLive-Unterhaltungsprogramme und produziert neues Unterhaltungsproduktfür den Europa-Park, den größten Freizeitpark in DeutschlandNew York (ots/PRNewswire) - Die RWS Entertainment Group(https://www.rwsnyc.com/) (RWS), eine Produktionsfirma mitvollständigem Dienstangebot, die weltweit preisgekrönte,maßgeschneiderte Unterhaltung, Live-Veranstaltungen undMarkenerfahrungen anbietet, hat eine neue Partnerschaft mitDeutschlands größtem Freizeitpark bekannt gegeben, dem Europa-Park(https://www.europapark.de/en), in deren Rahmen eine Besetzungstourmit sieben Stationen vom Osteuropa bis New York veranstaltet wird. ImLauf von drei Monaten wird RWS erstklassige Sänger, Tänzer undSchauspieler beider Geschlechter für die breite Palette derLive-Unterhaltung des Freizeitparks anwerben.Neben Castingdiensten wird RWS innovative neue Programme für denEuropa-Park produzieren, um dessen Status als herausragendesAusflugsziel zu zementieren. Der Europa-Park gilt aufgrund seineserstklassigen Unterhaltungsangebotes als Europas bestgehütetesGeheimnis. RWS möchte diesen Ruf weiter umsetzen, um den Europa-Parkals globales Ziel für erstklassige Talente zu etablieren."Diese Partnerschaft entspricht der Zielsetzung unseresUnternehmens, die internationale Präsenz von RWS auszubauen undunsere Kreativen am New Yorker Broadway mit einem europäischenPublikum zu verbinden", sagte Ryan Stana, Gründer und CEO von RWS."Wir freuen uns darauf, der globalen Plattform des Europa-Park durchdie Auswahl fantastischer Talente aus der ganzen Welt weitereAufmerksamkeit zu verschaffen."Die Besetzungsveranstaltungen finden ab dem 26. Oktober in Rust,Hamburg, St. Petersburg, Kiew, London und New York statt. Neben ihrerBewerbung für den Europa-Park werden die Künstler für alle Projektevon RWS in Betracht gezogen, von Kreuzfahrtschiffen bis zum Broadway.Künstler, die Verträge erhalten, beziehen zahlreicheZusatzleistungen, darunter freie Unterbringung, Mahlzeiten,tänzerische Schulung und Sprachunterricht in Deutsch."Das Unterhaltungsprogramm des Europa-Park ist ein echter Belegdes Engagements unserer Firma, Besuchern die neuesten Attraktionender höchsten Klasse zu zeigen", sagte Thomas Mack, Geschäftsführerdes Europa-Park. "Wenn RWS uns Zugang zu seinen Talenten eröffnet,werden unsere Shows neue Höhen erklimmen."Der Europa-Park befindet sich im südwestdeutschen Rust, nahe derGrenze zu Frankreich und der Schweiz. Aus diesem Grund werdenzahlreiche Produktionen in Deutsch, Französisch und Englischaufgeführt. So ist die Unterhaltung für das breit gemischte Publikumder 5,6 Millionen jährlichen Besucher verständlich. Mit dem eleganteneuropäischen Themenkonzept, den jahreszeitlich wechselndenDekorationen und einem der größten Hotel-Resorts in Europa hat derEuropa-Park den Standard für Themenparks neu definiert.Weitere Informationen über die kommende Casting-Tour erhalten Sieunter RWSEuropa.com (http://rwseuropa.com/).Informationen zur RWS Entertainment GroupDie Emmy-gekrönte RWS Entertainment Group hat ihren Hauptsitz ineinem Komplex von 4.900 m2 in New York und ist größter Anbieterinnovativer Bühnenshows und maßgeschneiderter Markenerfahrungen inNordamerika.Die Produktionsfirma für Live-Unterhaltung wurde 2003 gegründetund arbeitet mit erstklassigen Resorts, Kreuzfahrtveranstaltern,Freizeitparks, Firmenveranstaltungen und Modeveranstaltungen in NewYork für eine eindrucksvolle Gruppe von Kunden zusammen, darunterHolland America Line, Azamara Club Cruises, Hard Rock Resorts, Prada,NBCUniversal, Six Flags, Cedar Fair, Hershey Entertainment andResorts, Westfield, Macy's, Vera Wang, Mattel. RWS bietet die besteKomplettlösung der Branche, mit vollständigen Design- undInstallationsdiensten für interaktive Erfahrungen, Themen,Dekorationen und mehr, um umfassende Erfahrungen zu bieten, dieihresgleichen suchen.2018 gründete RWS seine Abteilung "Theatrical and Development",die Theatershows auf dem Broadway und abseits des Broadwayproduziert. Zudem hat Binder Casting (im Besitz von RWS) mit Werbungund Film zwei neue Abteilungen eröffnet, die neben dem etabliertenTeam für das Theater tätig sind. Binder Casting war für die Besetzungvon mehr als 70 Broadwayshows verantwortlich, darunter Produktionenvon The Lion King, A Gentleman's Guide to Love & Murder, Dames AtSea, Nice Work If You Can Get It, Gypsy, The King and I, Lost inYonkers und Jerome Robbins' Broadway, die mit den begehrten Tonysausgezeichnet wurden. Weitere Informationen über die RWSEntertainment Group erhalten Sie unter rwsnyc.com(http://rwsnyc.com/), bindercasting.com (http://bindercasting.com/),Facebook (https://www.facebook.com/rwsentgroup/), Instagram(https://www.instagram.com/rws_nyc/) und Twitter(https://twitter.com/rwsnyc).PRESSEKONTAKTKristen KehletHigh10 Mediakristen@high10media.comOriginal-Content von: RWS Entertainment Group, übermittelt durch news aktuell