Elemente der Immobilie wurden vom verstorbenen BuckinghamPalace-Künstler Leonard Pardon, vom Architekten Jeffrey W. Smithsowie vom in New York City arbeitenden Innenarchitekten BunnyWilliams entworfenNew York (ots/PRNewswire) - Ein über 1.600 Quadratmeter großes amWasser gelegenes Anwesen, errichtet auf einem Grundstück, das einstdem verstorbenen Milliardär Wayne Huizenga gehörte, wird im Aprilüber Concierge Auctions verkauft. Die "Casa Bella Fortuna" - gelegenauf "Las Olas Isles", einer abgeschieden gelegenen, aufgeschüttetenHalbinsel nahe dem Stadtzentrum von Fort Lauderdale - ist derzeit mit36,25 Millionen US-Dollar gelistet und wird in Zusammenarbeit mit"Hot Listings Miami"-Fernsehstar und -Produktionsleiterin KatrinaCampins (The Campins Company) ohne Limit (Without Reserve) verkauft.Gebote können vom 09. bis 12. April über conciergeauctions.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2392368-1&h=3894405662&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2392368-1%26h%3D3521030215%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.conciergeauctions.com%252F%26a%3Dconciergeauctions.com&a=conciergeauctions.com) abgegeben werden. Beidiesem Verkauf wird erwogen, einen Teil des endgültigenVerkaufspreises per Bitcoin zu akzeptieren."Küstennahe Immobilien wie diese gelten als die Juwelen FortLauderdales - sie werden höher gehandelt als Immobilien, die direktam Meer liegen", so Campins. "Die exklusive Gemeinschaft von Las Olasist das Sinnbild luxuriösen Lebensstils - zieht profilierteFirmenchefs, Technologie-Unternehmer, Hedgefonds-Manager und Chefsder Musikbranche an."Das 2015 fertiggestellte Anwesen - Adresse "534 Bontona Avenue" -wurde vom lokalen Unternehmer und "Angel"-Investor Jim Barnettgebaut, der die Immobilie von Huizenga gekauft hatte und seinerInspiration folgte, den Dogenpalast von Venedig nachzuempfinden. DasAnwesen, dessen Handwerkskunst und Gartengestaltung 13 Architektur-und Design-Auszeichnungen erhalten hat, besticht durch handgemalteWandbilder des verstorbenen Buckingham Palace-Künstlers LeonardPardon, architektonische Details des berühmten Architekten Jeffrey W.Smith und eine Innenarchitektur des in New York City arbeitendenBunny Williams. Das 27 Zimmer zählende Anwesen hat fünfSchlafzimmer-Suiten mit privaten Balkonen, einen Panikraum,Fitnessraum, Massageraum, Yogaraum und zwei Arbeitszimmer.Zu den Annehmlichkeiten im Außenbereich gehören einSalzwasserschwimmbecken, eine Küche, ein Bereich für einen Tennis-oder Basketballplatz, ein Golf-Übungsgrün, ein Bereich zurEntwicklung einer 2-Schlafzimmer-Gästesuite, 230 Meter Wasserufer und110 Meter Bootsanlegeplatz - genug für eine Megayacht."Trotz seines grandiosen Formats bietet das Casa Bella Fortunaeine warme, entspannende Atmosphäre", so Barnett. "Unsere Vision wares, eine Statement-Immobilie zu bauen, und dann haben wir das besteTeam ausgesucht, diese Vision mit Leben zu füllen."Die kommende Auktion folgt auf den kürzlichen Verkauf der "PlayaVista Isle" im nahegelegenen Hillsboro Beach. Dieser Verkauf stellteden Rekord für den höchsten Verkaufspreis auf, der je auf einerUS-Auktion erzielt wurde, und war der höchste Verkaufspreis, der jein Broward County erzielt wurde.Weitere Informationen erhalten Sie unter ConciergeAuctions.comoder telefonisch unter 1-212-202-2940.Pressekontakt:Kari Neering kari@relevanceinternational.comChanelle Kasik chanelle@relevanceinternational.com(212) 257-1500Foto - https://mma.prnewswire.com/media/830176/Concierge_Auctions_Casa_Bella_Fortuna.jpgOriginal-Content von: Concierge Auctions, übermittelt durch news aktuell