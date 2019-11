Preisgekrönte Arbeitsplätze in Traditionsunternehmen im Maschinenbau / Studie zeigt, wo Bewerber die besten Arbeitsbedingungen und Karrierechancen finden

Hamburg (ots) - Die meisten Unternehmen mit Top-Karrierechancen finden sich imMaschinenbau. Beste Arbeitsplätze mit tollen Entwicklungsmöglichkeiten bietetdas traditionsreiche Unternehmen DMG Mori. Der Hersteller von Werkzeugmaschinenwurde 1870 in Bielefeld gegründet. Auf Platz zwei folgt der Weltmarktführer fürWellpappanlagen BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau aus Weiherhammer in derOberpfalz. Als Dritter ausgezeichnet wurde das Familienunternehmen Kärcher mitSitz in Winnenden, das Reinigungsgeräte herstellt. Aus dem Maschinenbauqualifizierten sich insgesamt zwölf Firmen für das Siegel "Top-Karrierechancen"- so viele wie in keiner anderen Branche. Die Untersuchung hat das Institut fürManagement- und Wirtschaftsforschung (IMWF) mithilfe einer kombiniertenFragebogen- und Social-Listening-Analyse im Auftrag von Focus Money für denDeutschlandtest durchgeführt.Basis der Untersuchung sind die nach Mitarbeiteranzahl größten rund 20.000Unternehmen und Marken in Deutschland aus insgesamt 281 Branchen. Dabei wurdendie Faktoren Arbeitsbedingungen, Karrierechancen, Weiterbildung und Arbeitsklimabetrachtet. 472 Firmen erfüllten die Voraussetzungen für das Siegel"Top-Karrierechancen". Die Auszeichnung zeigt Bewerbern, bei welchenArbeitgebern ein exzellentes Arbeitsumfeld auf sie wartet.Auch in der Versicherungsbranche finden Arbeitnehmer beste Bedingungen.Insgesamt erhielten acht Versicherer das Siegel. Branchenprimus ist die AXAgefolgt von der Gothaer Versicherung und der Versicherungskammer Bayern. Mitsieben ausgezeichneten Unternehmen punkten die deutschen Wohnwagen-Firmen. Ander Spitze steht mit Hobby Wohnwagenwerk aus dem schleswig-holsteinischenFockbek einer der weltweit größten Caravanhersteller. Einen besonders spannendenArbeitsplatz mit hervorragenden Bedingungen bieten auch Knaus Tabbert und Hymer.Unter den Automobilzulieferern, traditionell eine wichtige Branche inDeutschland, stechen fünf Betriebe mit besonders guten Angeboten für ihreMitarbeiter hervor: DFT Dräxlmaier Fahrzeugtechnik wird vor Voss Automotive undBPW Bergische Achsen ausgezeichnet. Über ein Siegel dürfen sich auch fünfBierbrauer freuen: Bewerber können etwa bei Veltins, Beck's und Krombacher mitausgezeichneten Arbeitsbedingungen rechnen. Die besten Arbeitsplätze in einemBaumarkt finden Fachkräfte bei Obi, Hagebau und Hornbach.HintergrundinformationenFür die Siegel-Studie "Top-Karrierechancen" untersuchte das IMWF die 20.000 nachMitarbeiteranzahl größten Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Mithilfe eines andie Unternehmen verschickten Paper-Pencil-Fragebogens sammelten die Analystendes IMWF Fakten zu Karriere-Aspekten der jeweiligen Betriebe, darunterEntlohnung, Aufstiegschancen und Zusatzleistungen. Ebenfalls untersucht wurde,wie stark die Unternehmen ihre Angestellten im Hinblick auf Gesundheit,Weiterqualifizierung und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern undunterstützen. Parallel wurde die Online-Reputation der Firmen in Bezug aufKarriere, Unternehmenskultur und Arbeitsklima mithilfe einerSocial-Listening-Analyse untersucht. Im ersten Schritt der Datenerhebungdurchsuchte der Studienpartner Ubermetrics Technologies das Internet inklusiveSocial Media (insgesamt 350 Millionen öffentliche Online-Quellen) nachrelevanten, öffentlichen Beiträgen, in denen die Unternehmen genannt wurden. 11Millionen Fundstellen aus dem Erhebungszeitraum vom 1. September 2018 bis zum31. August 2019 wurden schließlich an Beck et al. Services übermittelt und dortmittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz (neuronale Netze) analysiert, denThemenfeldern zugeordnet und einer Sentiment-Analyse unterzogen. Die Ergebnissebeider Erhebungen wurden zusammengefasst und branchenspezifisch auf einer Skalavon 0 bis 100 Punkten abgebildet. Der jeweilige Branchensieger erhielt 100Punkte und setzte damit den Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmeninnerhalb der entsprechenden Branche. Für das Siegel "Top-Karrierechancen"qualifizierten sich diejenigen Unternehmen, die dabei mindestens 60 Punkteerreichen.IMWF - Institut für Management- und WirtschaftsforschungDas IMWF wurde aus der Erfahrung heraus gegründet, dass die Ergebnissewissenschaftlicher Ausarbeitungen und Marktanalysen für Entscheider in derWirtschaft oftmals nicht die hinreichende Praxisnähe und Relevanz haben. InFolge dessen bleibt die Unterstützung wissenschaftlicher Institutionen durchUnternehmen oftmals hinter den Erwartungen der Lehrstühle zurück. Vor diesemHintergrund versteht sich das IMWF als Plattform, auf der Kontakte zwischenWissenschaft und Unternehmen geknüpft werden, die an fundierter Aufarbeitungrelevanter Management- und Wirtschaftsthemen interessiert sind.Dieses Netzwerk wird wesentlich durch Wilhelm Alms aufgebaut. Er hat alsehemaliger Vorstandsvorsitzender von Mummert Consulting vielfältige Erfahrungenmit der Umsetzbarkeit von Forschungsergebnissen in der Managementpraxisgesammelt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Brückenschläge zwischenWissenschaft und Wirtschaft zu initiieren.Wenn Sie an diesem Netzwerk partizipieren wollen, freut sich das IMWF über IhreNachricht. Von wissenschaftlichen Partnern wird erwartet, nachweislichpraxisorientierte Forschung leisten zu wollen. Im Gegenzug hierzu obliegt es deneingebundenen Unternehmen, relevante Fragestellungen zu formulieren und dieFreiräume für die Aufarbeitung dieser Themen zu gewährleisten.Weitere Informationen finden Sie unter www.imwf.dePressekontakt:Dr. Mathias OldhaverIMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbHZeughausmarkt 3520459 HamburgTelefon: +49 (0) 40 253 185 - 140info@imwf.dewww.imwf.deOriginal-Content von: IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH, übermittelt durch news aktuell