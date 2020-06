Preiserhöhung durch Corona? Viele Sommerprodukte in diesem Jahr bis zu 23 Prozent teurer (FOTO)

Berlin (ots) - Der Sommer hat begonnen. Produkte für Garten und Balkon, Sport im Freien oder einen gemütlichen Grillabend haben spätestens jetzt wieder Hochkonjunktur im Online-Handel. In den letzten Jahren wurden viele typische Sommerprodukte pünktlich zur Saison günstiger. Aber wie sieht die Preisentwicklung von Sommerprodukten in diesem Jahr aus? Hat die Corona-Pandemie einen Einfluss auf die Preisgestaltung der Online-Händler?Preisanstieg im Mai bei vielen SommerproduktenEine Analyse der Shopping- und Vergleichsplattform idealo zeigt: Viele typische Sommerprodukte waren im Mai 2020 merklich teurer als im Durchschnitt der letzten drei Jahre. Das betrifft Gartenmöbel wie Gartenstühle (+14 %), Gartentische (+12 %) und Gartenliegen (+23 %).[1] Aber auch Sonnenpflege (+13 %) und Sonnenschirme (+8 %), Gartenschläuche (+21 %) und Ventilatoren (+9 %) waren im Mai dieses Jahres teurer als in den letzten Jahren zum gleichen Zeitpunkt. Mit Koffern (+9 %), Fahrradträgern (+13 %) und Zelten (+9 %) sind außerdem typische Produkte für den Sommerurlaub von einem spürbaren Preisanstieg betroffen.Die Ausnahme: Rasenmäher günstiger als in den VorjahrenNicht alle Produktgruppen waren allerdings vom Preisanstieg im Online-Handel betroffen: Grills beispielsweise lagen im Mai 2020 nur 2 Prozent über dem Durchschnitt der letzten Jahre - ein Wert, der durchaus auf natürliche Preisschwankungen zurückzuführen ist. Auch Boote (+2 %) und Bademode (-3 %) weichen nur geringfügig ab. Bei Sonnenbrillen ist sogar eine Tendenz nach unten erkennbar (-5 %), während Rasenmäher in diesem Mai im Schnitt sogar deutlich günstiger erhältlich waren als in den Vorjahren (-12 %).Wie entwickeln sich Sommerprodukte im Juni und Juli?Wie sich die Preise in den kommenden Monaten entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Normalerweise sind Mai, Juni und Juli für viele saisonale Produkte die günstigsten Monate - gegenüber den teureren Monaten im Herbst und Winter lassen sich hier oft 10 Prozent und mehr sparen. Ob die Preise wie im Mai ungewöhnlich hoch bleiben oder im Laufe des Sommers wieder fallen werden, lässt sich aufgrund der außergewöhnlichen Situation noch nicht mit Gewissheit sagen. Wenn die von der Bundesregierung beschlossene Reduzierung der Mehrwertsteuer an die Verbraucher weitergegeben wird, könnten die Preise zumindest wieder ein bisschen sinken. Es empfiehlt sich, die Preisentwicklung von Wunschprodukten vor dem Kauf zu beobachten und Angebote zu vergleichen.[1] Verglichen wurde der Durchschnittspreis in der jeweiligen Produktkategorie auf idealo.de im Mai 2020 mit dem Durchschnittspreis der vergangenen drei Jahre im gleichen Untersuchungszeitraum (Mai 2017-2019). Angegeben ist die Preisentwicklung in Prozent.Pressekontakt:Elina Vorobjeva+49 (0)30 800 970 882presse@idealo.deFrank Böker+49 (0)30 800 970 184presse@idealo.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22312/4618568OTS: Idealo Internet GmbHOriginal-Content von: Idealo Internet GmbH, übermittelt durch news aktuell