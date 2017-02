Preise und Verkaufsstarts für Vive Tracker und Vive Deluxe Audio Strap von HTC VIVE, dem führenden Virtual-Reality-Produkt

Mit dem Vive Tracker wird Entwicklern eine wichtige Möglichkeitgegeben, um die Maßstäbe für VR weiter zu erhöhen und das Vive-Systemweiter auszubauenAb sofort zinsfreie Finanzierungsoptionen in Nordamerika und ChinaBarcelona, Spanien und San Francisco (ots/PRNewswire) - Der HTCVIVE(TM), das branchenweit führende Produkt im Bereich VirtualReality (VR), wird mit der Bekanntgabe von Preisen und Verkaufsstartsfür den Vive Tracker und Vive Deluxe Audio Strap erweitert. Der ViveTracker, der speziell für Entwickler und Zubehörhersteller gedachtist, damit sie VR immersiver gestalten können, wird für sie ab 27.März über Vive.com zum Verkauf bereitgestellt. Die Vorbestellung fürden Vive Deluxe Audio Strap startet am 2. Mai, die voraussichtlicheLieferung erfolgt im Juni. Beide Produkte werden zum unverbindlichenVerkaufspreis von 99,99 USD (bzw. 119,99 EUR, 99,99 GBP, 799,00 CNY)angeboten.Foto: http://mma.prnewswire.com/media/472180/Vive_Deluxe_Audio_Strap___Back_copy.jpg"Wir meinen, dass die Zukunft von VR sehr vielversprechendaussieht, und haben daher ein Gesamtsystem für Vive entwickelt. DasVive-System ist entwicklungsfähig, anpassbar und wird stetserweitert, um die Branche voranzutreiben", erklärt Daniel O'Brien,General Manager für VR von HTC Vive in den USA. "Der Vive Trackerspielt eine Schlüsselrolle bei dieser Strategie und stellt inKombination mit Vive-Technik und Programmen wie Viveport und Vive Xeine entscheidende Möglichkeit für uns und unsere Partner dar, dasVive-System zum Synonym der VR-Entwicklung zu machen."Vive Tracker erweitert Vive-SystemDas branchenführende VR-System Vive wird mit dem Vive Tracker einweiteres Mal erweitert. Entwickler sind nun besser in der Lage sein,Objekte aus der realen Welt in die VR-Welt einzubinden und nocherstaunlichere VR-Erlebnisse zu erzielen. Bei Vive sind bereits mehrals 2.300 Anwendungen für die ersten 1.000 Vive-Tracker eingegangen.Die Anwendungen umfassen ein breites, nicht spielorientiertesSpektrum aus Rubriken wie Bildung, Unternehmen, Sport, Gesundheit undWellness. Genau genommen waren knapp 60 % der Anwendungen nicht derSpiele- und Unterhaltungsbranche zuzuordnen."Es kann durchaus schwierig sein, ein Objekt zu erschaffen, dassmit dem Vive verfolgt werden kann", so Joe Ludwig von Valve. "Mit demVive Tracker ist die Bewegungsverfolgung von Objekten in VRallerdings so leicht, dass es wirklich jeder schafft. Wir sindabsolut begeistert, dass HTC dieses Produkt entwickelt hat, und wirsind schon gespannt, was Entwickler daraus machen werden."Der Vive Tracker wird in zwei Phasen verkauft. Zunächst wird er ab27. März denjenigen zum Verkauf angeboten, die Vive-Inhalte erstellenmöchten. Der allgemeine Verkauf für Verbraucher wird auf einenspäteren Termin in diesem Jahr angesetzt, sobald Zubehör und Inhaltefür Vive Tracker entwickelt wurden und von Verbrauchern erworbenwerden können.Der Entwickler von Island 359, CloudGate Studio, zählt zu denersten Anwendern des Vive Trackers. CloudGate nutzt in ihremAction-Shooter-Spiel Island 359 mehrere Tracker, damit sich Spielervirtuell mit ihrem ganzen Körper im Spiel befinden. Diese Technologiewird am Mittwoch, dem 1. März auf der GDC am Stand von Valve sowiewährend der regulären Messezeit in privaten Vorführungen präsentiert.Für private Vorführungen vereinbaren Sie bitte einen Termin unter@CloudGateStudio auf Twitter."Wir experimentieren bereits mit der Ganzkörper-Bewegungskontrolleseit wir den Vive in unsere Hände bekommen haben. Aber vorher war sienoch nie perfekt", erläutert Steve Bowler, President von CloudGateStudio. "Mithilfe der Vive Tracker konnten wir nun über diebisherigen Grenzen von VR hinausgehen und unser Virtual Self Systementwickeln, mit dem Spieler ihren ganzen Körper in VR sehen undeinsetzen können. Sie können jetzt in Island 359 mühelos und mit1-zu-1-Genauigkeit Objekte kicken, sich ducken und auf den Bauchlegen."Vive Deluxe Audio StrapDer Vive Deluxe Audio Strap ermöglicht Audioübertragungen mitneuen Komfortfunktionen, die ein angenehmeres Gefühl bei längererNutzung bieten. Der Deluxe Audio Strap ist mit einer neuenGrößenverstelloption ausgestattet, mit der sich Anpassungen füreinzelne oder mehrere Vive-Nutzer schnell vornehmen lassen. Dadurchkann der Übergang in eine VR-Umgebung schneller erfolgen.Alle neuen Vive BEs werden mit dem Deluxe Audio Strap verkauft.Der Deluxe Audio Strap wird Verbrauchern mit dem allgemeinenVerkaufsstart im Juni ausgeliefert.Neue Finanzierungsoptionen für ViveAb sofort stehen in Nordamerika über Vive.com und in China überJD.com neue Finanzierungsoptionen für Vive zur Auswahl. Diese neuenOptionen verringern die anfänglichen Anschaffungskosten für einenVive. In Europa gibt es ähnliche Finanzierungsangebote. Genauereshierzu wird in Kürze bekanntgegeben.Die neuen Finanzierungsoptionen für Nordamerika und China sind abheute zu verschiedenen Monatsraten verfügbar, die sich je nachFinanzierungsdauer unterscheiden.Für Nordamerika:- 0 % Finanzierung für 6 Monate zum Monatspreis von 138,00 USD (zzgl.USt. und Versandkosten)- 0 % Finanzierung für 12 Monate zum Monatspreis von 66,58 USD (zzgl.USt. und Versandkosten)- 7,99 % Finanzierung für 24 Monate zum Monatspreis von 40,13 USD(zzgl. USt. und Versandkosten)Für China:- 0 % Finanzierung für 3 Monate zum Monatspreis von 2.296 CNY (zzgl.USt. und Versandkosten)- 0 % Finanzierung für 6 Monate zum Monatspreis von 1.148 CNY (zzgl.USt. und Versandkosten)- 0 % Finanzierung für 12 Monate zum Monatspreis von 574 CNY (zzgl.USt. und Versandkosten)Die Versandkosten und die Umsatzsteuerbeträge hängen vom Ziellandab.Über HTC VIVEVIVE ist ein Virtual-Reality-System von HTC und Valve, das alserstes System seiner Art eine komplette Immersion in virtuelle Weltenermöglicht. Es wurde für die freie Bewegung im gesamten Raum(Room-Scale-VR) und lebensechte Interaktionen entwickelt. InKombination mit der bahnbrechenden Technik und den branchenführendenInhalten erfüllt VIVE die Erwartungen an VR. Seit der Markteinführungim Jahre 2015 erhielt VIVE bereits über 65 Auszeichnungen undzahlreiche positive Kritiken. Nähere Informationen unterwww.VIVE.com.Über HTCDie HTC Corporation strebt nach Brillanz. Als globaler Innovatorim Bereich der intelligenten Mobilgeräte und Technologie hat HTC seitseiner Gründung im Jahre 1997 preisgekrönte Produkte undBranchenneuheiten einschließlich der gefeierten Smartphone-Reihen HTCOne und HTC Desire hervorgebracht. Das Streben nach Brillanz ist einzentraler Maßstab für alle Geschäftstätigkeiten und äußert sich inForm von inspirierendem, erstklassigem Design sowie einembahnbrechenden Mobilgeräte- und Virtual-Reality-Erlebnis für Benutzerauf der ganzen Welt.