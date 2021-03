Preise steigen im März um 1,7 Prozent

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland wird im März 2021 voraussichtlich 1,7 Prozent betragen. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag in Wiesbaden mit. Gegenüber dem Vormonat steigen die Verbraucherpreise demnach um 0,5 Prozent.

Die Preise für Energie erhöhten sich im dritten Monat des Jahres im Vorjahresvergleich um 4,8 Prozent, die Preise für Nahrungsmittel stiegen um 1,6 Prozent. Dienstleistungen kosteten 1,6 Prozent mehr als im März 2020. Die Europäische Zentralbank (EZB) verfolgt nach eigenen Angaben ein Inflationsziel knapp unterhalb von zwei Prozent.

Foto: über dts Nachrichtenagentur