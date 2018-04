Preise sorgen für Absatz-Dynamik bei Speiseölen / Rapsöl behauptet seinen Spitzenplatz (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Berlin (ots) -Rapsöl steht mit 41 Prozent Marktanteil unangefochten auf Platz 1der beliebtesten Speiseöle. Das unterstreicht die Bedeutung diesesernährungsphysiologisch wertvollen Speiseöls in deutschen Haushalten.Bei einer 2017 erstmals seit langem wieder rückläufigenSpeiseölnachfrage griffen die deutschen Verbraucher am häufigsten zuRapsöl. Betrug die Gesamteinkaufsmenge an Speiseöl im Jahr 2016 noch192,7 Mio. Liter, wurde 2017 mit 191,1 Mio. Litern etwas wenigerkonsumiert. Während die Preise für Rapsöl und auch Olivenöl stiegen,sank der Preis für Sonnenblumenöl. Dies brachte Bewegung in dieKäuferschaft.Das preisgünstige Sonnenblumenöl konnte 2017 mit 55,2 Mio. Litern(2016: 52,9 Mio. Liter) ein Absatzplus verzeichnen und hält mit 28,9Prozent den zweitgrößten Marktanteil. Beim drittplatzierten Olivenölmachte sich der Preisanstieg besonders bemerkbar. Wurden 2016 noch34,1 Mio. Liter abgesetzt, waren es 2017 lediglich 30,6 Mio. Literbei einem Marktanteil von 16 Prozent. Rapsöl hält demgegenüber mit78,3 Mio. Litern und einem Anteil von 41 Prozent den Löwenanteil imSpeiseölsegment. Das ist im Vorjahresvergleich zwar mengenmäßig einleichter Rückgang um 0,6 Prozent bzw. 2,2 Mio. Liter, der im Schnitthöhere Preis sorgte aber gleichzeitig für einen Umsatzanstieg von139,8 Mio. EUR auf 142,2 Mio. EUR. Zu diesem Ergebnis kommt eineAnalyse der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) auf Basis desGfK-Haushaltspanels."Pflanzliche Speiseöle haben einen festen Platz auf dem Speiseplander Deutschen und darunter nimmt Rapsöl auch weiterhin denunangefochtenen Spitzenplatz ein. Rapsöl ist nunmehr neun Jahre inFolge das beliebteste Speiseöl in Deutschland", bilanziert WolfgangVogel, Vorsitzender der Union zur Förderung von Oel- undProteinpflanzen e. V. (UFOP).Rapsöl wird in zwei verschiedenen Varianten im Handel angeboten,als geschmacksneutrales Raffinat und als nussig-schmeckendes,kaltgepresstes Rapsöl. Aufgrund seiner Vielseitigkeit sowohl beimKochen, Braten und Backen als auch für die kalte Küche zurHerstellung von Dressings, Marinaden und Dips behauptet Rapsöl seinenVorsprung. Neben seinem Geschmack ist es sein wichtiger Beitrag zueiner ausgewogenen Ernährung, der die Verbraucher überzeugt. Rapsölwird in heimischen Ölmühlen aus der Rapssaat gewonnen, die in ganzDeutschland angebaut wird.Pressekontakt:Stephan ArensTel. 030/31904-202E-Mail: s.arens@ufop.deOriginal-Content von: UFOP e.V., übermittelt durch news aktuell