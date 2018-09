Preise rund ums Auto seit 2000 um 36 % gestiegen

Weitere Suchergebnisse zu "UMS":

Wiesbaden (ots) - Mobilität hat ihren Preis: Im August 2018 lagendie Preise rund ums Auto um gut 36 % höher als im Jahresdurchschnitt2000. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich derEuropäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September mit.Während sich seit dem Jahr 2000 die Verbraucherpreise inDeutschland durchschnittlich um rund 30 % erhöht haben, stiegen diePreise für den Kauf und die Unterhaltung von Kraftfahrzeugen um gut36 %. Die Kraftstoffpreise liegen aktuell um fast 50 % höher als imJahresdurchschnitt 2000.Mit einer Steigerung um fast 79 % in den letzten 18 Jahren legtendie Preise im öffentlichen Personennahverkehr noch stärker zu. DiePreise für Bahntickets erhöhten sich in diesem Zeitraum um knapp57 %.Erfreulich für alle, die ausschließlich zu Fuß unterwegs sind: DiePreise für Schuhe stiegen seit 2000 nur um gut 14 %.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2018/GenTable_2018.html zu finden.Weitere Auskünfte:Verbraucherpreise,Telefon: +49 (0) 611 / 75 47 77www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell