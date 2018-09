Preise rund ums Auto seit 2000 um 36 Prozent gestiegen

Weitere Suchergebnisse zu "UMS":

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise rund ums Auto in Deutschland sind seit dem Jahr 2000 um gut 36 Prozent gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. Im Gegensatz dazu erhöhten sich die Verbraucherpreise seit 2000 durchschnittlich um rund 30 Prozent.

Die Kraftstoffpreise liegen aktuell um fast 50 Prozent höher als im Jahresdurchschnitt 2000, so das Bundesamt weiter. Mit einer Steigerung um fast 79 Prozent in den letzten 18 Jahren legten die Preise im öffentlichen Personennahverkehr noch stärker zu. Die Preise für Bahntickets erhöhten sich in diesem Zeitraum um knapp 57 Prozent. Fußgänger können sich dagegen freuen: Die Preise für Schuhe stiegen seit 2000 nur um gut 14 Prozent.

Foto: über dts Nachrichtenagentur