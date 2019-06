Preise für Wohnimmobilien im 1. Quartal 2019: +5 % gegenüber dem 1. Quartal 2018

Wiesbaden (ots) - Preissteigerung bei Eigentumswohnungen mit +8,6% besonders starkDie Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) in Deutschlandlagen im 1. Quartal 2019 durchschnittlich um 5 % höher als im 1.Quartal 2018. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basisvorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, erhöhten sich die Preisesowohl in Städten als auch in ländlichen Regionen. Der Preisanstiegin den sieben größten Metropolen war mit +8,6 % fürEigentumswohnungen und +6,9 % für Ein- und Zweifamilienhäuserbesonders stark. In ländlichen Kreisen mit Verdichtungsansätzen unddünn besiedelten ländlichen Kreisen fiel der Preisanstieg im 1.Quartal 2019 geringer aus: Wohnungen verteuerten sich um 1,7 %beziehungsweise 1,1 %, Häuser um 4,3 % beziehungsweise 4,5 %gegenüber dem 1. Quartal 2018.Wohnimmobilien in sieben größten Metropolen gegenüber 2015 um biszu 40,8 % teurerSeit Ende 2015 sind die Preise für Wohnimmobilien bundesweit um 22% gestiegen. Eine überdurchschnittlich starke Preisdynamik hatten miteinem Anstieg von 40,8 % Eigentumswohnungen in den Metropolen. AuchEin- und Zweifamilienhäuser verteuerten sich in diesen größten siebenStädten um 36,4 %. In anderen Großstädten und außerhalb derBallungsräume nahmen die Preise seit 2015 ebenfalls deutlich zu. Solagen die Preise für Häuser in dünn besiedelten ländlichen Kreisen21,4 % über den Preisen des 4. Quartals 2015; Wohnungen verteuertensich in diesen Regionen um 16,3 %.Zeitreihen des Häuserpreisindex (Wohnungen und Häuser insgesamt)auf Bundesebene ab dem Jahr 2000 können über die DatenbankGENESIS-Online (Tabellen 61262-0001 bis 61262-0004) abgerufen werden.Bei den sieben größten Metropolen handelt es sich Berlin, Hamburg,München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf.Methodische Hinweise :Die Ergebnisse zum bundesweiten Häuserpreisindex wurdenrückwirkend bis einschließlich 2015 (4. Quartal) revidiert. Verwendetwurden die siedlungsstrukturellen Kreistypen des Bundesinstitutes fürBau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) mit Stand 2015.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Immobilienpreise,Telefon: +49 (0) 611 / 75 27 40www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell