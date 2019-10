Preise für Weihnachtsbäume bleiben stabil

Frankfurt (ots) - Durch Medienberichte über Wetter- undDürreschäden machen sich einige Bürger Sorgen, welchen Einfluss dasauf die Verfügbarkeit und die Preise für Weihnachtsbäume hat. DerBundesverband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger inDeutschland e.V. und der Verband Natürlicher Weihnachtsbaum e.V.geben Entwarnung: Es wird auch 2019 ausreichend Weihnachtsbäume zumFest geben - und die Preise bleiben stabil.Die Verluste durch Hitze und Dürre im Sommer 2019 haben keineAuswirkung auf die aktuelle Verfügbarkeit oder die Preise vonWeihnachtsbäumen. Durchschnittlich wird ein natürlicherWeihnachtsbaum 2019 um die 18 bis 23 Euro pro Meter kosten, abhängigvon Qualität und Sorte. Damit liegen die Preise nur knapp über demVorjahresniveau.Weihnachtsbaum-Erzeuger beobachten die Klimaentwicklung und ihreEinflüsse auf die deutschen Weihnachtsbaum-Kulturen sehr genau.Gerade bei den jungen Baumsetzlingen gibt es immer einen Anteil, derdurch Wildfraß, Sturm oder Trockenheit gefährdet ist. Das ist ganznormal und bei der Aufzucht der Weihnachtsbäume bereitsberücksichtigt. Bei höheren Ausfällen können dieWeihnachtbaum-Anbauer reagieren und in der nächsten Saison mehrSetzlinge pflanzen, die den Bestand rechtzeitig ausgleichen. Aufdiese Weise ist es garantiert, dass immer genug natürlicheWeihnachtsbäume zum Fest für alle Bürger zur Verfügung stehen.Benedikt Schneebecke, Vorsitzender des Verbands NatürlicherWeihnachtsbaum e.V., versichert: "Die Weihnachtsbaum-Preise bleibenauch 2019 stabil. Die deutschen Weihnachtsbaum-Anbauer sorgen dafür,dass es trotz Wetterschäden ausreichend Weihnachtsbäume gibt.Deswegen muss keiner einer Plastikbaum kaufen."Über den Verband Natürlicher Weihnachtsbaum e.V.Der Verband Natürlicher Weihnachtsbaum vereinigt einige dermittelständigen und führenden Weihnachtsbaum-Erzeuger in Deutschlandmit dem gemeinsamen Ziel, den natürlich gewachsenen Weihnachtsbaum zufördern. Der Verband ist unabhängig und nicht gebunden an Baumartenoder Herkunftsregionen. Er arbeitet eng mit dem Bundesverband derWeihnachtsbaumerzeuger (BVWE) und den regionalen Verbänden zusammen.Pressekontakt:Verband Natürlicher Weihnachtsbaum e.V.Saskia Blümel21647 MoisburgTel.: +49 4165 999577PressekontaktFaktenkontor GmbHClemens HohWiesenhüttenplatz 2660329 Frankfurt am MainTel.: +49 69 2474980-20E-Mail: clemens.hoh@faktenkontor.deOriginal-Content von: Verband Natürlicher Weihnachtsbaum e.V., übermittelt durch news aktuell