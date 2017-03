Preise für Sommerreifen vergleichen und 50 Prozent sparen (FOTO)

München (ots) -- Sparpotenzial durch Preisvergleich für Sommer- undGanzjahresreifen von 260 Euro je Satz- Auch bei aktuellen Sommerreifen-Testsiegern über 20 ProzentErsparnis möglichAutofahrer sparen beim Kauf neuer Sommerreifen aktuell bis zu 50Prozent, wenn sie die Preise verschiedener Anbieter vergleichen. DenMichelin Energy Saver MO (195/65 R16 92V) gab es zumBetrachtungszeitpunkt beim teuersten Anbieter für 129 Euro, beimgünstigsten für 64 Euro je Stück - ein Unterschied von 260 Euro proReifensatz.*)Sparpotenzial durch einen Vergleich verschiedener Angebote für denidentischen Reifen gibt es in allen Preissegmenten - egal ob Budget-oder Premium-Pneus.Testsieger: Ausgezeichnete Sommerreifen über 20 Prozent günstigerkaufenAuch für die Testsieger unter den Sommer- und Ganzjahresreifenmüssen Autobesitzer nicht (zu) viel zahlen. Unter 15 ausgewähltenTestsiegern (z. B. ADAC, auto motor sport und Auto Bild) ist durcheinen Preisvergleich im Schnitt eine Ersparnis von 18 Prozentmöglich.In der Spitze sparen Kunden mit dem CHECK24-Preisvergleich sogarbis zu 25 Prozent der Kosten für das Testsieger-Modell: Der PirelliCinturato P1 Verde (195/65 R15 91V) wurde im Februar 2017 vom ADACzum Reifen-Testsieger für Mittelklassewagen gekürt**) und kostet beimteuersten Anbieter 61 Euro pro Stück. Der günstigste Anbieterverlangt 46 Euro. Für einen ganzen Satz Testsieger-Reifen sparenAutofahrer somit 60 Euro. Beim Goodyear Efficientgrip SUV (215/65 R1698H) - Sieger im diesjährigen Sommerreifen-Test für SUVs des ADAC***)- ist eine Ersparnis von 23 Prozent möglich.*)betrachtet wurden ausgewählte Sommer- und Ganzjahresreifen für Pkwund SUV im CHECK24-Reifenvergleich, Stand der Preise: 02.03.2017**)Quelle: ADAC unter http://ots.de/qoSCm, aufgerufen am 03.03.2017***)Quelle: ADAC unterhttps://www.adac.de/_mmm/pdf/1702_Test_Sommerreifen_SUVs_288957.pdf,aufgerufen am 03.03.2017Über die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushaltund Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels,mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90Pauschalreiseveranstalter. CHECK24-Kunden erhalten für alle Produktekonsequente Transparenz durch einen kostenlosen Vergleich und sparenmit einem günstigeren Anbieter oft einige hundert Euro.Internetgestützte Prozesse generieren Kostenvorteile, die an denPrivatkunden weitergegeben werden. Das Unternehmen CHECK24beschäftigt über 800 Mitarbeiter mit Hauptsitz in München.Pressekontakt:Pressekontakt CHECK24Katharina Reichel, Public Relations Managerin,Tel. +49 89 2000 47 1174, katharina.reichel@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell