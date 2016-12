Preise für Sekt, Prosecco und Champagner seit 2011 um 3,8 % gestiegen

Wiesbaden (ots) - Auch in diesem Jahr werden zu Silvester wiederdie Korken knallen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)mitteilt, sind die Preise für Sekt, Prosecco und Champagner seit 2011um 3,8 % gestiegen. Der Verbraucherpreisindex insgesamt erhöhte sichim gleichen Zeitraum um 5,2 %. Allerdings sollte man es mit demAlkoholgenuss nicht übertreiben, denn der Rollmops (Fischmarinaden)für das Katerfrühstück kostet 12,5 % mehr als noch vor 5 Jahren.Teurer wird auch das traditionelle Neujahrsessen. Ein Brauch sagt,wer mit Sauerkraut ins neue Jahr startet, dem geht in diesem Jahr dasGeld nicht aus. Die Sauerkrautkonserve kostet jedoch 14,8 % mehr als2011. Alternativen wären Erbsen oder Linsen, denen der gleiche Effektnachgesagt wird. Die Preise für Trockengemüse stiegen im gleichenZeitraum lediglich um 5,6 %.Die Zahl der Woche (inklusive PDF-Version) sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Annerose Mann,Telefon: +49 (0) 611 / 75 44 52,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell