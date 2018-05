Preisauftrieb am deutschen Immobilienmarkt hält an / LBS erwarten für 2018 einen Preisanstieg zwischen 4 und 7 Prozent - Enorme regionale Unterschiede - Bauland ist größter Engpassfaktor (FOTO)

Berlin (ots) -Das Nachfragewachstum auf dem deutschen Wohnungsmarkt hat nacheiner aktuellen Erhebung der Landesbausparkassen (LBS) im Vergleichzum Vorjahr nichts an Dynamik eingebüßt. Gleichzeitig schrumpft dasAngebot im Bestand, der Neubau kommt nicht schnell genug hinterher."Unsere Experten rechnen deshalb mit einem Preisanstieg von 4 bis 7Prozent bis zum Jahresende", so Verbandsdirektor Axel Guthmann heutebei der Vorstellung der LBS-Analyse "Markt für Wohnimmobilien 2018"in Berlin.Die unverändert hohe Nachfrage nach Wohnimmobilien werde derzeitnicht nur von Selbstnutzern, sondern vor allem von Kapitalanlegerngespeist. Das Angebot könne damit erkennbar nicht Schritt halten.Erst wenn die in den letzten Jahren bereits genehmigten Wohnungenauch tatsächlich gebaut seien, dürften sich die Preise beruhigen.Aktuell haben wir einen sogenannten "Genehmigungsüberhang" von rund650.000 Wohnungen. Voraussetzung für künftig wieder ausgeglicheneMärkte sei allerdings, dass die Baugenehmigungszahlen nichteinbrechen und es gelinge, das Angebot an Bauland auszuweiten."Nachverdichtung ist gut, aber ohne die Erschließung neuer Flächenwird es nicht gehen", so Guthmann.Basis der Untersuchung ist eine jährliche Umfrage bei LBS undSparkassen in 402 Land- und Stadtkreisen. Die Immobilienexpertenwerden jeweils im Frühjahr über ihre Einschätzung zur Angebots- undNachfragesituation auf dem Neubau- und Gebrauchtwohnungsmarkt sowieüber typische Preise - jeweils in mittleren bis guten Lagen - vor Ortbefragt. Erfasst werden damit für rund 960 Städte die aktuellenPreise für frei stehende Einfamilienhäuser, Reihenhäuser,Eigentumswohnungen und Bauland. Die Erhebung gewährt ein umfassendesBild über die Wohnungsmarktsituation in Deutschland - zusammengefasstim "LBS-Immobilienpreisspiegel".Der Wohnungsmarkt in Deutschland ist geprägt von enormenPreisunterschieden von Region zu Region. Dies gilt traditionell fürgebrauchte frei stehende Einfamilienhäuser, meist in attraktiverLage, die auf der Beliebtheitsskala ganz oben stehen. An derPreisspitze bundesdeutscher Großstädte erscheint lautLBS-Immobilienpreisspiegel München, wo es mit 1,4 Millionen Euro mehrals zehnmal so teuer ist wie in einzelnen ostdeutschen Mittelstädten.Hinter der bayerischen Landeshauptstadt folgen bei den Großstädtender Südwesten mit Wiesbaden (1,2 Millionen Euro), Frankfurt (950.000Euro), Stuttgart (900.000 Euro), Heidelberg (810.000 Euro) undFreiburg im Breisgau (780.000 Euro).Teils noch teurer sind Immobilien in attraktiven Umlandgemeinden.So weist der Münchener Nobel-Vorort Grünwald mit 2,2 Millionen Eurosogar den absoluten Rekord auf. Und in Meerbusch sind die typischenObjekte mit 760.000 Euro um 245.000 Euro teurer als in Düsseldorf.Spitzenpreise gibt es nach Aussage der LBS-Experten auch in Regionenmit besonders reizvoller Landschaft: in den Voralpen Starnberg mit1,5 Millionen Euro, am Bodensee Konstanz und Lindau mit 700.000 bzw.800.000 Euro.Auf der anderen Seite verzeichnet der Immobilienpreisspiegel derLBS auch Halbmillionen-Städte, bei denen relativ günstige gebrauchteEinfamilienhäuser verfügbar sind. Typische Preise bewegen sich inLeipzig, Hannover, Bremen, Dortmund und Dresden, aber auch in Berlinin einer Bandbreite zwischen 290.000 und 390.000 Euro. In manchenGroßstädten liegt das Preisniveau noch einmal deutlich niedriger,nicht nur in den neuen Ländern mit Halle und Magdeburg (160.000 bzw.200.000 Euro), sondern vereinzelt auch im Norden (Bremerhaven mit160.000 Euro) und im Westen (Siegen mit 180.000 Euro). In denMittelstädten markieren Eisleben und Annaberg-Buchholz mit jeweils60.000 Euro das untere Ende der Preisskala.Auch beim Neubau von Reiheneigenheimen sind die Preise nachAuskunft der LBS-Experten zuletzt gestiegen - im Schnitt um 3,8Prozent. "Doch sind auch hier die Einstiegspreise fürWohneigentumsinteressenten nicht schlecht", so Guthmann. InSchleswig-Holstein (Nord) liegen sie bei 290.000 Euro, in Sachsenbewegen sie sich zwischen 200.000 und 270.000 Euro, inNordrhein-Westfalen zwischen 240.000 und 340.000 Euro. Lediglich imSüden signalisieren die Preise vielerorts echte Engpässe. So kosteselbst "in der Reihe" ein neues Eigenheim in München 990.000 Euro undin Starnberg 980.000 Euro. In knapp der Hälfte der Metropolen abeiner halben Million Einwohner (einschließlich Berlin) rangierten sieaber immer noch im Bereich bis zu 335.000 Euro.Ähnliche regionale Unterschiede gibt es laut LBS-Analyse beigebrauchten Reihenhäusern - im Schnitt mit einem Preisvorteilgegenüber Neubauten von rund 6 Prozent. "Vereinzelt sind sie aberlagebedingt sogar genauso teuer wie Neubauten oder wie im BeispielBad Soden sogar teurer", so Guthmann.Bei neuen Eigentumswohnungen registrieren die LBS-Experten überallmerklich gestiegene Preise, insbesondere auch an touristischinteressanten Orten, in Ballungsräumen und Universitätsstädten. Hiererreicht laut LBS-Preisspiegel Grünwald mit 8.000 Euro proQuadratmeter den Spitzenwert, gefolgt von München (7.800 Euro). Weitvor Frankfurt, Stuttgart (5.500 Euro bzw. 5.900 Euro) und Hamburg(5.000 Euro) finden sich Gauting (7.000 Euro), Gräfelfing (7.700Euro), Planegg und Starnberg (7.100 Euro bzw. 7.600 Euro). Bei denHalbmillionenstädten liegen die Quadratmeterpreise in Dortmund,Hannover und Dresden im Bereich von 3.500 Euro oder sogar darunter.Bei gebrauchten Eigentumswohnungen stellen die LBS-Expertengleichfalls eine zunehmende Nachfrage und steigende Preise fest - imSchnitt um 4,2 Prozent. Allerdings ist der Preisunterschied zu einemNeubau (mit meist höherem Standard) unverändert groß. Derzeit betrageder Abschlag für gebrauchtes Stockwerkseigentum im Vergleich zuNeubauten im Durchschnitt immer noch rund 34 Prozent.Bauland bleibt nach Experten-Einschätzung der Engpassfaktor NummerEins auf dem Immobilienmarkt. Hier werden Preissteigerungen imBundesdurchschnitt von 6,7 Prozent erwartet. Spitzenpreise werden insüd- und südwestdeutschen Großstädten wie München (2.000 Euro) samteinigen Umlandgemeinden, Stuttgart (1.200 Euro) oder Nürnberg (710Euro) registriert. Laut LBS-Preisspiegel ist in vielen Mittelstädtenund in mancher Großstadt (Bremerhaven, Chemnitz, Cottbus undSalzgitter) Bauland auch für rund 100 Euro pro Quadratmeter odersogar darunter am Markt.Für die weitere Entwicklung auf dem deutschen Immobilienmarkt wirdes nach Einschätzung der LBS-Experten vor allem darauf ankommen, dassdie Ausweitung des Wohnungsangebots schnellst möglich vorankommt."Mit den im vergangenen Jahr in Deutschland genehmigten 348.000Wohnungen (minus 7,3 Prozent gegenüber 2016) scheint dieAufwärtsentwicklung inzwischen ihren Höhepunkt erreicht zu haben", soGuthmann abschließend.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell