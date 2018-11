Preis- und Angebotsvergleiche: Weibliche Internetuser haben die Nase vorn

Zilina (ots) - Sind Frauen sparsamer beim Einkaufen oder diebesseren Schnäppchenjäger? Gut möglich, wenn man sich die Ergebnisseeiner Analyse vor Augen führt, die von einem Online-Portal fürAngebote und Prospekte durchgeführt wurde.Userdaten geben Aufschluss über Konsumverhalten von Männern undFrauenVor knapp über einem Jahr ging die Websitehttps://www.prospektmaschine.de online, die sich auf dieVeröffentlichung von digitalen Prospekten und Katalogen deutscherEinzelhändler spezialisiert.Eine statistische Auswertung der Nutzerdaten - die seit Launch desInfoportals gesammelt wurden - ergab nun, dass über 66 Prozent derNutzer weiblich sind. Am häufigsten vertreten sind hierbei weiblicheUser, im Alter von 25 bis 34 Jahren. Knapp dahinter ist dieAltersgruppe zwischen 35 und 44 Jährigen. Dagegen befinden sich dieaktivsten männlichen User im Alterssegment von 45 bis 54 Jahren undmachen gerade einmal rund 6,7 Prozent aller User aus.Ob die weiblichen Internetnutzer nun prinzipiell mehr bei ihrenEinkäufen Sparen als männliche Verbraucher, lässt sich durch dieseStatistiken noch nicht konkret ableiten. Allerdings deuten die Zahlenan, dass Frauen wohl bewusster an aktuellen Angeboten im Einzelhandelinteressiert sind. Auch lässt sich schlussfolgern, dass Frauen eherals Männer gezielt zu Waren tendieren, die beispielsweise beimDiscounter zu Sonderpreisen angeboten werden.Prospekte von Supermärkten und Discountern sind am gefragtestenBei Daten-Auswertungen zum Nutzerverhalten von größerenWeb-Portalen ist ebenso interessant auf welche Inhalte die User amhäufigsten zugreifen. Auch wenn die Seite prospektmaschine.de diemeisten Branchen deutscher Handelsketten auf der Website abdeckt,konzentrieren sich die Nutzerinnen und Nutzer auf relativ wenigAngebote von einigen bestimmten Händlern. Weitaus am beliebtestensind hierbei die Angebote der Discounter und Supermärkte. Daraufhinfolgen die Prospekte von Elektrofachmärkten.Pressekontakt:Hyperia s.r.o.Marek TurcaniNa bráne 8665010 10 Zilinainfo@prospektmaschine.deOriginal-Content von: Hyperia s.r.o., übermittelt durch news aktuell