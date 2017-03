Leipzig (ots) - MDR SPUTNIK hat für die Koproduktion "Wishlist"(RB, MDR SPUTNIK, funk) in der Kategorie Online den Preis fürcrossmediale Programminnovationen 2017 erhalten. Dieser Preis wurdegestern zum fünften Mal von Radio Bremen und der BremischenLandesmedienanstalt verliehen."Wir freuen uns sehr, Teil dieses wunderbaren Projektes - derersten Mystery-Webserie in Deutschland - zu sein", so Jörg Wiesner,Hauptredaktionsleiter Junge Angebote im MDR. "Diese Auszeichnungzeigt zum einen, welches hervorragende Niveau die Produktionen fürdas Content-Netzwerk funk von ARD und ZDF haben; zum anderenbestätigt uns der Preis darin, dass wir mit unseren fiktionalenFormaten für funk auf dem richtigen Weg sind.""Wishlist" (RB, MDR SPUTNIK, funk) ist eine fiktionale Web- undHörspielserie in einem - mit den Ausspielwegen YouTube und funk-Appsowie über die jungen Radioangebote der ARD. Von jungenYouTube-Produzenten erdacht und umgesetzt, erreicht das Formaterhebliche Erfolge unter den 14- bis 25-Jährigen.Zum Inhalt: Als Mira (gespielt von Vita Tepel) von einerunbekannten Nummer zur App "Wishlist" eingeladen wird, glaubt sie anSpam. Doch "Wishlist" bietet ihr an, jeden Wunsch zu erfüllen -allerdings nicht ohne eine Gegenleistung ...youtube.com/WishlistSerie.Aus 70 Einreichungen privater und öffentlicher Rundfunksenderwurden Produktionen bzw. Formate in den Kategorien TV, Hörfunk undOnline geehrt. Der Preis für crossmediale Programminnovationen 2017in der Kategorie Online wurde in diesem Jahr erstmals vergeben.Bildmaterial steht Ihnen unter www.ard-foto.de honorarfrei zurVerfügung.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Katrin Stolle,Tel.: (0341) 3 00 64 53, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell