Preis für beste bildungsökonomische Doktorarbeit geht an Dissertation über Sitzenbleiber im Schulsystem

München (ots) - Hannover, 2. März 2017: Der bildungsökonomischeAusschuss im Verein für Socialpolitik, der Vereinigung derdeutschsprachigen Ökonomen, hat Jan Bietenbeck heute in Hannover fürdie beste bildungsökonomische Doktorarbeit 2015/2016 ausgezeichnet.Das damit verbundene Preisgeld von 2.000 Euro kommt von der RolandBerger Stiftung für europäische Unternehmensführung.Für seine Studie analysierte Jan Bietenbeck, heute Dozent an derUniversität Lund in Schweden, die Effekte des Sitzenbleibens,moderner Unterrichtsmethoden und des Fachwissens der Lehrer auf dieSchüler. "Die Dissertation zeigt in herausragender Weise, wieschulische Faktoren den Lernerfolg von Schülern beeinflussen", sagtLudger Wößmann, Vorsitzender des bildungsökonomischen Ausschusses undLeiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik. "Damit trägt sie dazubei, die Schulpolitik forschungsbasiert so weiterzuentwickeln, dasses den Kindern und Jugendlichen zugutekommt."Bietenbecks Doktorarbeit beschreibt, dass sich das Sitzenbleibenvon lernschwachen Schülern zwar zunächst negativ auf den Lernstandder Mitschüler auswirkt, langfristig aber sogar positive Auswirkungenauf deren Lerndisziplin und Schulabschlüsse hat. In einer weiterenAnalyse belegt sie, dass traditionelle Lehrmethoden wie derFrontalunterricht sich positiv auf das Fachwissen der Schüler undihren Lernstand insgesamt auswirken, während moderne Lehrmethoden wieGruppenarbeit das abstrakte Denkvermögen der Schüler fördern.Schließlich weist die Arbeit auch wichtige Effekte des Fachwissensder Lehrer auf den Lernerfolg der Schüler nach."Der Lebenslauf des Preisträgers hat eine wahrhaft europäischeDimension", fügt Wößmann an. Der Deutsche Jan Bietenbeck verfasstedie Dissertation in Madrid, nachdem er zuvor seinen Bachelor inMaastricht und seinen Master in Edinburgh abgeschlossen hatte. Jetztist er Assistant Professor in Lund."Der Preis ehrt in diesem Jahr eine exzellente wissenschaftlicheArbeit, die uns zeigt, worauf es in unseren Schulen ankommt", sagtFelicitas Schneider, Vorstandsmitglied der Roland Berger Stiftung füreuropäische Unternehmensführung. "Die Studie kann denVerantwortlichen in Schulen und Politik direkte Hinweise fürVerbesserungspotenzial geben, zum Wohle der Schülerinnen undSchüler." Die Roland Berger Stiftung für europäischeUnternehmensführung fördert die Wissenschaft auf dem Gebiet dernationalen und internationalen Unternehmensführung und hat dasPreisgeld von 2.000 Euro gestiftet.Über die Roland Berger Stiftung für europäischeUnternehmensführung: Die Roland Berger Stiftung für europäischeUnternehmensführung fördert die Wissenschaft auf dem Gebiet dernationalen und internationalen Unternehmensführung.Über das ifo Institut:Information und Forschung: Dafür steht das ifo Institut seitseiner Gründung im Januar 1949. Es hat die Rechtsform eineseingetragenen Vereins und ist als gemeinnützig anerkannt. Das ifoInstitut ist eines der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute inEuropa und zugleich das in den deutschen Medien am häufigstenzitierte. Es ist durch einen Kooperationsvertrag eng mit derLudwig-Maximilians-Universität München (LMU) verbunden und hat seit2002 den Status eines "Instituts an der Universität München". In derCESifo-Gruppe kooperiert das ifo Institut sehr eng mit dem Center forEconomic Studies (CES) und der CESifo GmbH. CESifo ist auch dieMarke, unter der die internationalen Aktivitäten der gesamten Gruppegebündelt werden.Pressekontakt:Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Claudia RussoRoland BergerHead of Regional Marketing & CommunicationsGermany and SwitzerlandTel.: +49 89 9230-8190E-Mail: Claudia.Russo@rolandberger.comwww.rolandberger.comHarald SchultzPressesprecherifo InstitutTel.: 089 9224-1218Mobil: 0151 / 1748 2980E-Mail: Schultz@ifo.dewww.cesifo-group.deOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell