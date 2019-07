Preis für Schokolade bleibt stabil

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Der Preis für Schokolade in Deutschland ist im vergangenen Jahr weitgehend stabil geblieben. Der Preis für eine Tafel Schokolade sank gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,2 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. Grund für die Preissenkung dürften demnach die günstigen Rohstoffpreise sein.

So verbilligten sich 2018 im Vergleich zum Vorjahr die Einfuhrpreise unter anderem für Kakaobohnen (-2,5 Prozent) und verarbeiteten Kakao (-0,7 Prozent). Die Süßwarenpreise für Honig (-0,8 Prozent) und Zucker (-4,7 Prozent) gingen ebenfalls zurück. Hingegen erhöhten sich die Preise im Jahresvergleich für andere Süßwaren, zum Beispiel Marmelade, Konfitüre oder Gelee (+2,3 Prozent), Riegel oder andere Erzeugnisse aus Schokolade (+2,0 Prozent) sowie Speiseeis (+1,1 Prozent). Auch mittelfristig stiegen von 2015 bis 2018 die Preise für Süßwaren mit +1,5 Prozent nur moderat an, so die Statistiker weiter. Für die Tafel Schokolade mussten die Verbraucher in diesem Zeitraum 2,9 Prozent mehr bezahlen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur