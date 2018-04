Preis für Opec-Rohöl gestiegen

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen.



Das Opec-Sekretariat meldete am Freitag, dass der Korbpreis am Donnerstag 65,18 US-Dollar je Barrel (159 Liter) betragen habe. Das waren 70 Cent mehr als am Mittwoch. Die Opec berechnet ihren Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jkr/jsl/fba