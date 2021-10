Preis für Opec-Öl fällt leicht

WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist leicht gefallen.



Wie das Opec-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 84,52 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 14 Cent weniger als am Vortag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./bgf/jsl/stk

