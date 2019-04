Preis für Kfz-Versicherung variiert in derselben Stadt um bis zu 20 Prozent (FOTO)

München (ots) -Die Postleitzahl des Versicherungsnehmers wirkt sich deutlich aufden Preis der Kfz-Versicherung aus. Bei sonst identischenTarifmerkmalen variiert der Beitrag für den Haftpflichtschutz einesPkw innerhalb derselben Stadt um bis zu 20 Prozent.Ein alleinstehender Angestellter zahlt für dieHaftpflichtversicherung seines VW Golf VII in Berlin-Grünau imSchnitt 308 Euro pro Jahr, in Neukölln 369 Euro. Sogar 84 Euro mehrkostet die Vollkaskoversicherung für ein Paar mit Kind, wenn siestatt in Berlin-Rahnsdorf in Kreuzberg wohnen.*Im Vergleich der 15 größten deutschen Städte unterscheidet sichder Preis für die Kfz-Versicherung in Berlin (19,5 Prozent) undHamburg (15,8 Prozent) am stärksten. Auch in Frankfurt am Main,Leipzig, Nürnberg und Hannover gibt es maximale Beitragsunterschiedeim zweistelligen Prozentbereich."Im Stadtzentrum werden in der Regel höhereKfz-Versicherungsbeiträge fällig als in Randbezirken", sagt Dr.Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei CHECK24. "ImZentrum ist die Verkehrsdichte höher und es kommt häufiger zuUnfällen. Das berücksichtigen die Versicherer bei derBeitragsberechnung."Vergleichsportale fördern Anbieterwettbewerb - Gesamtersparnis von318 Mio. Euro im JahrVergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern vonKfz-Versicherungen. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahresinsgesamt 318 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie derWIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts fürInfrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**Kunden, die Fragen zu ihrer Versicherung haben, erhalten bei über300 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Ber¬atung perTelefon oder E-Mail. Unsere Berater sind auf ihre jeweiligeVersicherungssparte spezialisiert und an sieben Tagen die Wocheerreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oderhochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit in ihremdigitalen Versicherungsordner.*Werte gerundet, Informationen zu den verwendeten Beispielprofilenund Karten aller betrachteten Städte unter http://ots.de/2BKrIy**WIK-Consult(http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf)Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Ve¬rgleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell